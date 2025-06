Višje subvencije za javne študentske domove in bivanje pri zasebnikih

S študijskim letom 2025–2026 se bo subvencija za javne študentske domove dvignila za 40 odstotkov. Namesto sedanjih 27,8 evra na študentsko posteljo bo znašala 38,92 evra. Prav tako se z novim študijskim letom dvigne subvencija za bivanje pri zasebnikih in v zasebnih študentskih domovih, in sicer z 32 evrov na 100,64 evra na posteljo. Razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentk in študentov za študijsko leto 2025/2026 tako v javnih kot zasebnih študentskih domovih oz. pri zasebnikih bo objavljen konec maja.

Subvencija predstavlja finančno pomoč za študentke in študente, saj omogoča nižjo stanarino. Po napovedi javnih študentskih domov, da bodo morali oziroma so že zaradi naraščajočih stroškov dvignili stanarine, se je takoj odzvalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vsekakor nismo želeli, da bi breme dviga stanarin padlo na ramena študentk in študentov. Študentske domove smo najprej pozvali, da nam pošljejo konkretne utemeljitve, zakaj morajo dvigniti stanarine, da smo preverili upravičenost povišanja stroškov. Nato smo se dogovorili za dvig subvencije za 40 odstotkov, se pravi namesto dosedanjih slabih 28 evrov na posteljo bo subvencija znašala skoraj 39 evrov, pojasnjuje minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. S tem je poskrbljeno, da študentke in študenti ne bodo občutili podražitve, dodaja minister Papič.

Študentska soba FOTO: Shutterstock icon-expand

V Študentski organizaciji Slovenije pozdravljajo dvig subvencije. Študentke in študenti so zadnja leta opozarjali na rast stroškov v študentskih domovih in napovedane dvige stanarin. Luka Mihalič, predsednik Študentske organizacije Slovenije: "V minulem obdobju smo bili v stikih tako s študentskimi domovi po državi kot pristojnim ministrstvom za visoko šolstvo. Dosedanja višina subvencije ni več omogočala prostora za iskanje rezerv znotraj proračunov študentskih domov, ker pa se subvencija ne usklajuje redno kot drugi socialni transferi, ne more slediti vse višjim stroškom; ob tem pa nismo želeli, da višje stroške v celoti nosimo študenti in študentke. Zato nas veseli, da tokratnega dviga stanarin ne bomo občutili študentke in študenti, kot se je to v preteklosti najpogosteje zgodilo. Veseli me, da smo že drugič v tem letu s pristojnim ministrom za visoko šolstvo našli rešitev za blaženje pereče problematike bivanja študentk in študentov."

Dvig subvencije tudi za bivanje pri zasebnikih in v zasebnih študentskih domovih