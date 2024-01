Višji sodniki potrdili sodbo: 17 let zapora za poskus uboja partnerke

Okrožno sodišče v Celju je Rajevića junija lani za poskus umora nekdanje partnerke obsodilo na 17 let zapora.

Prvostopenjsko sodišče je tako v celoti prisluhnilo tožilki Simoni Kuzman Razgoršek, ki je za Laščana, po poklicu sicer zobozdravnika, terjala strogo kazen 17 let zapora. Rajeviću je namreč v obtožnici očitala, da je 7. januarja 2021 skušal 45-letnico umoriti na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov.

Na januarski pritožbeni seji na Višjem sodišču je višji sodnik poročevalec Saša Kmet povedal, da se je Rajević na stopnišču večstanovanjske hiše v Celju srečal z žrtvijo, s katero sta bila že nekaj časa v turbulentnem odnosu, saj naj bi mu ženska večkrat skušala dopovedati, da z njim ne želi biti več v ljubezenskem razmerju, da pa lahko ostaneta prijatelja.

Čeprav naj bi ji v preteklosti večkrat grozil, da razhoda ne bo dopustil, celo z grafiti po celjskih stavbah v smislu "jaz ali smrt", se je skušala z njim tega dne vseeno še enkrat pogovoriti. Med pogovorom sta oba uživala mamila, ko sta se objela, pa jo je Rajević z nožem povsem nepričakovano zabodel nad desni bok. Po dejanju je zbežal in se organom pregona skrival skoraj ves dan, le prisebnemu ravnanju žrtve in njene družine pa gre zahvala, da je preživela.

Obtoženi očitkov iz obtožnice ni priznal, ni pa zanikal, da je žensko zabodel, a je to skušal opravičiti s tem, da je to zaradi žalitev s strani oškodovanke naredil v afektu in pod vplivom drog. Psihiatrična izvedenska mnenja niso pritrdila mnenju obrambe, pač pa so ocenila le, da je so bile njegove sposobnosti dojemanja v času dogodka zmanjšane, vendar pa ne bistveno.

Ob obravnavi pritožbe je Rajević dejal, da 17 let zapora zanj pomeni konec življenja, ko pa je želel dati še nekaj vsebinskih pojasnil v zvezi z dogajanjem v času kaznivega dejanja in po njem, so mu odvzeli besedo, saj da je naloga Višjega sodišča zgolj ugotavljati upravičenost pritožbe na odločitev sodišča prve stopnje.

Rajević je bil sicer leta 2017 enkrat že obsojen za nasilno kaznivo dejanje, in sicer zaradi poskusa uboja nekdanje žene. Takrat je dejanje priznal, štiriletno zaporno kazen pa je prestal leta 2021. Dejstvo, da gre za specialnega povratnika, je prav tako vplivalo na tokrat izrečeno kazen.