1.520 evrov kazni: vozil 210 km/h in prehiteval po desni

Voznik je na gorenjski avtocesti naredil več prekrškov in ogrožal tudi druge voznike. Vozil je s povprečno hitrostjo 210 km/h, prehiteval po desni strani in se nepravilno izključil iz avtoceste. Policisti so ga ustavili in mu napisali visoko globo.

Gorenjski prometni policisti so včeraj obravnavali voznika športnega osebnega avtomobila, ki je na avtocesti pri omejitvi 130 km/h vozil s povprečno hitrostjo 210 km/h. Prav tako je prehiteval po desni strani in se nepravilno izključil iz avtoceste, sporočajo s PU Kranj. Voznica vozila 210 km/h FOTO: PU Kranj Kazen za takšno vožnjo je 1.520 evrov globe in devet kazenskih točk. Policija prav tako opozarja, da je vsaka vožnja, ki ogroža druge udeležence, povsem neprimerna. Sporočajo, da je"za nesrečo dovolj že majhna napaka ali trenutek nepozornosti, taka vožnja pa je absolutno nedovoljeno pretiravanje na javnih cestah in primer občutnega precenjevanja zmožnosti. Zato še enkrat prosimo, vozite po predpisih."