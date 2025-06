Visoka ocena varnosti v Sloveniji ter podpora članstvu v EU in Natu

V raziskavi je sodelovalo 1481 oseb, zbiranje podatkov pa je potekalo med 23. in 26. majem letos.

Direktor Valicona Andraž Zorko je poudaril, da je poročanje medijev pogosto "alarmantno, zato se včasih zdi, da živimo v manj varni državi" . Dodal je, da je sicer občutek ogroženosti pogosto povezan z zaskrbljenostjo glede priseljevanja, a da so deleži stabilni že več let.

Zorko poudarja, da je razmerje pri Natu, če se izvzame osebe, ki so neodločene in ki institucije ne poznajo, zelo primerljivo z izidom referenduma 2003. Takrat je imelo članstvo v Natu 66-odstotno podporo, med opredeljenimi v letošnjem letu pa znaša okoli 67 odstotkov.

Direktor Valicona dodaja, da je tudi podpora članstvu v Združenih narodih (ZN), Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OVSE) in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OECD) razmeroma visoka. Slovenija se v teh organizacijah na mednarodnih lestvicah redno visoko uvršča, kar lahko razumemo kot izraz splošnega razumevanja pomena multilateralnega sodelovanja.

Članstvo v ZN podpira skoraj 73 odstotkov (72,9 odstotka), proti slabih 13 (12,7 odstotka), OVSE dosega skoraj 67 odstotkov podpore (66,73 odstotka), proti jih je 10,29 odstotka, OECD pa podpira dobrih 69 odstotkov (69,1 odstotka), nasprotuje pa 9,3 odstotka vprašanih.

Poseben primer medtem predstavlja iniciativa Tri morja, za katero skoraj polovica vprašanih (49,7 odstotka) še ni slišala, 12,5 odstotka pa jih je bilo neodločenih. Iniciativo je tako podprlo 27,2 odstotka, proti njej pa se je izreklo 10,6 odstotka vprašanih.

Okoli dvotretjinska podpora skoraj vsem šestim zajetim organizacijam je zelo blizu deležu, Slovenijo ocenjujejo za varno državo, je izpostavil Zorko. Za portal je ocenil, da je smiselno sklepati, da Slovenci varnost vsaj deloma razumejo kot rezultat mednarodnega sodelovanja.