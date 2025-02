Visoka pričakovanja in nizke temperature

Kaj je zaznamovalo teden pred zadnjim vikendom v februarju? V tujini so bile vse oči uprte v Savdsko Arabijo, kjer so se prvič po začetku vojne v Ukrajini sestali najvišji predstavniki ZDA in Rusije, v Parizu pa je potekalo srečanje izbrancev evropskih voditeljev, predstavnikov EU-ja in zveze Nato. Ob vročem političnem dogajanju tudi doma so se v sredo marsikje po Sloveniji prebudili v najhladnejše jutro te zime.