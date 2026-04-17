Slovenija

Visoke cene goriva in (pre)nizke cene prevozov

Ljubljana, 17. 04. 2026 14.17 pred 1 uro 2 min branja 20

STA D.L.
Taksiji

Naraščajoči stroški goriva in neprilagojene tarife spravljajo taksiste v nemogoč položaj, pogoji so se dodatno izrazito poslabšali ob prihodu platforme Uber, opozarja sindikat. Med drugim zahtevajo vzpostavitev minimalne tarife, ki bi pokrila dejanske življenjske stroške, ter vezavo licenc na posameznike.

Številni taksisti nimajo druge izbire, kot da to dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki, zato morajo vse stroške kriti sami. Vse pogoje poslovanja jim medtem določajo podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem storitev taksi prevozov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predsednik sindikata Sandi Kadić.

"Cena goriva in drugi stroški naraščajo. Taksisti imamo samo eno tarifo, ki velja vse leto, nočne in praznične nimamo. Pogoji so nepredvidljivi, za spremembe izvemo tik pred uveljavitvijo," je povedal.

Posredniki so po njegovih besedah za njihove pozive gluhi, zato nimajo sogovornika. "Nismo proti platformam za posredovanje storitev, želimo pa pošten način dela. Platforme pozivamo, naj sodelujejo pri iskanju rešitev, ki bodo dobre tako za voznike kot za stranke," je dejal.

Osnovni stroški taksistov so se v zadnjih 10 letih zvišali za približno 70 odstotkov, cene taksi prevozov pa samo za 30 odstotkov, je dejal Josip Josipović iz sindikata. "To ni vzdržen sistem," je opozoril. Pozval je k uvedbi minimalne tarife, vezane na dejanske stroške, in k boljšemu nadzoru, tudi z digitalnim tahografom.

Uber prinesel nove težave

Sistem taksi prevozov po besedah Melite Osenjak iz sindikata dodatno ruši platforma Uber. Odkar je ta na slovenskem trgu, je število taksistov praktično neomejeno, ogrožena pa je tako varnost potnikov kot voznikov, je opozorila. Pozvala je k strožjemu nadzoru delovanja te platforme.

Od pristojnih institucij tudi sicer pričakujejo ukrepanje. Kot je povedala generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, v okviru katerega deluje sindikat taksistov, Saška Kiara Kumer, je mogoče licenco za taksista pridobiti hitro in enostavno. "Nanjo je mogoče vezati večje število avtomobilov, kar omogoča delo na črno," je opozorila.

Predlagajo spremembe zakonodaje, s katerimi bi bila licenca vezana na posameznega voznika. Okrepiti bi bilo treba tudi inšpekcijski nadzor, saj je povsem neučinkovit, in uvesti obvezno elektronsko beleženje delovnega časa, so prepričani.

Po izsledkih analize, ki so jo opravili v sindikatu, bi moral taksist v povprečju voziti šest dni na teden po 10 do 12 ur na dan, če bi želel normalno preživeti. "Anketa med taksisti je pokazala, da nekateri tudi v resnici delajo toliko," je opozorila.

S predstavniki ministrstva za okolje, podnebje in energijo so se že sestali in jim predstavili te podatke. Prvi odziv je bil konstruktiven, upajo pa, da bodo pristojni pripravili tudi konkretne ukrepe, je dodala.

taksisti Sindikat taksistov Slovenije Uber zakonodaja prevoz

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U1697915075021
17. 04. 2026 15.47
dej dej ko pa iz centra do kodeljeva vzamejo 40€/50€ za voznjo jim je pa super
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.56
Pri taxistu ki dela prek klicnega centra ali platforme Uber prevoz iz glavne avtobusne postaje do avtobusne postaje Kodeljevo stane med 6 in 10€ pri normalnih prometnih razmerah. (Tudi ponoči, kot ob praznikih)
300 let do specialista
17. 04. 2026 15.22
Nazaj v vratarnice, kot so prej delali.
Cinguling
17. 04. 2026 15.20
Hvala bogu za Uber. Pomoje se ne upajo dvigniti cen, ker bi joh potem uber čist pojedu
300 let do specialista
17. 04. 2026 15.20
A to slučajno jamrajo ODERUHI Z BRNIKA? Tisti, ki cepijo do Lj 70€, "za tebe cjena prijatelju"???
deny-p
17. 04. 2026 15.16
Ko se je gorivo pocenilo, nikoli niso pocenili prevozov.....
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.43
Cene goriva nikoli niso dejansko dolgoročno šle navzdol, tudi če so za določena obdobja kot recimo v času covid-a, so bila druga tveganja samozaposlenima, zaradi katerih ni bilo smisleno nižati cene in kot je omenjeno, cene taxistom ki jih dobite na klic/naročilo ne določamo mi sami ampak platforma/klicni center ki to naročilo posreduje, oni pa ne nosijo stroške samega prevoza. Lp
devlon
17. 04. 2026 15.13
brez veze.. ce posel ne gre..je treba razmisljat o alternativah - Lidl ne rab vec za zlagat na police?
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.45
Ne drži, če "posel" ne gre ni nujno potrebno obupati in spreminjati dejavnosti, kar obratno je treba upreti in urediti sistem tako da bo
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.46
stabilen in dolgoročno vzdržen
Rafael Kramar
17. 04. 2026 15.03
Vrnite licence in pustite delat drugim, ki jim je to dovplj denarja.
Rafael Kramar
17. 04. 2026 14.56
Daj ne klamfajte traparij. Izpot 300€ na dan ne prinese noben domov.
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.49
Če poznate nekoga ki dela tak promet v osmih urah bi prosil za kontakt, ker naju velik nima takšne izkušnje. Lp
PrijaznaOseba
17. 04. 2026 14.50
Cene grejo gor, dol nikoli.
Celjan78
17. 04. 2026 14.42
kaj je to normalno preživetje?
Rafael Kramar
17. 04. 2026 14.53
3 jurje čistega plus dva jurja mim taksimetra plus tringelt...
Josip Josipović
17. 04. 2026 15.48
Rad bi spoznal taxista ki tako uspešno dela z opravljenimi 160-200 urami dela na mesečni ravni. Če ga poznate prosim da mi posredujete kakšen kontakt. Lp
VladdyDaddy
17. 04. 2026 14.36
Uber v Sloveniji deluje po enaki tarifi s taksimetri. Zakaj pa Uber nima problema?
Tjassi
17. 04. 2026 14.47
saj ga ima, ampak trenutno deluje raje v minusu, da bo prevzel trg
Rafael Kramar
17. 04. 2026 14.54
Kdo deluje v minus...?! Saj niste normalni!!
