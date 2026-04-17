Visoke cene goriva in (pre)nizke cene prevozov

Številni taksisti nimajo druge izbire, kot da to dejavnost opravljajo kot samostojni podjetniki, zato morajo vse stroške kriti sami. Vse pogoje poslovanja jim medtem določajo podjetja, ki se ukvarjajo s posredovanjem storitev taksi prevozov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril predsednik sindikata Sandi Kadić.

"Cena goriva in drugi stroški naraščajo. Taksisti imamo samo eno tarifo, ki velja vse leto, nočne in praznične nimamo. Pogoji so nepredvidljivi, za spremembe izvemo tik pred uveljavitvijo," je povedal.

Posredniki so po njegovih besedah za njihove pozive gluhi, zato nimajo sogovornika. "Nismo proti platformam za posredovanje storitev, želimo pa pošten način dela. Platforme pozivamo, naj sodelujejo pri iskanju rešitev, ki bodo dobre tako za voznike kot za stranke," je dejal.

Osnovni stroški taksistov so se v zadnjih 10 letih zvišali za približno 70 odstotkov, cene taksi prevozov pa samo za 30 odstotkov, je dejal Josip Josipović iz sindikata. "To ni vzdržen sistem," je opozoril. Pozval je k uvedbi minimalne tarife, vezane na dejanske stroške, in k boljšemu nadzoru, tudi z digitalnim tahografom.