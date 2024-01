Visoka plača, a naj se ve, koliko mora zdravnik zanjo narediti

Tudi v stavki leta 2016, 2017, so bile zahteve zdravnikov, da gredo iz enotnega plačnega sistema. "Ker nas omejuje, želimo nagrajevanje po storitvah, ker nismo vsi enako sposobni" – takratne besede zdravnikov, a, kot pravi Kolar Celarčeva, ni bilo realno pričakovati, da bi se izločili iz tega sistema, zahtevali so dvig plačnega razreda, z najvišjega 57. na 65. plačni razred.

So se pa dogovorili za spremembo vrednotenja delovnih mest specializantov. Prvič je bil narejen poskus objektivnih meril obremenitve dela in učinkovitosti zdravnikov in timov, dogovorili so se o pilotnem projektu variabilnega nagrajevanja zdravnikov. "Ker so morali ročno delati, so se nekateri zdravniki nagrajevanju odpovedali, ker da ne bodo gledali, koliko kdo dela," se spominja Kolar Celarčeva. Od 38 milijonov, namenjenih za variabilno nagrajevanje zdravnikov, je bilo porabljenih 8,2 milijona. Samo 17 % zdravnikov je izpolnjevalo kriterije za nagrajevanje.