Visoke temperature bodo vztrajale do vključno torka, sledi občutna ohladitev

Vzrok za takšen razvoj vremena se nahaja v pomikanju dveh bivših tropskih ciklonov Doriana in Gabriele, katerih ostanki so se usmerili nad Zahodno in Severno Evropo. Zaradi vrtenja ciklona v nasprotni smeri urinega kazalca in jugozahodnih vetrov nad večji del Evrope doteka suh in zelo topel zrak.

Najtoplejši zrak nas bo dosegel v ponedeljek, ko se bo v prostem ozračju na nadmorski višini okoli 1500 metrov ogrelo malo nad 15 stopinj Celzija, kar je sicer bolj običajna temperatura za sredino poletja. Ob taki postavitvi zračnih mas bi sredi julija po nižinah izmerili nad 30 stopinj Celzija. Sedaj, ko je sonce manj močno, noči pa daljše, vendarle pričakujemo nekaj stopinj manj.