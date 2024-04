Visoke temperature: kje vremenoslovci pričakujejo rekorde?

Nad naše kraje se bo razširil sredozemski anticiklon in s seboj prinesel topel in suh zrak iznad severne Afrike. Najlepša dneva bosta sobota in nedelja, ko se bodo temperature gibale med 20 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo so v višje ležečih krajih možni temperaturni rekordi, je dejal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.

Temperatura se bo danes gibala med 20 in 24, v soboto, nedeljo in ponedeljek pa od 25 do 29 stopinj Celzija. V slovenski Istri bo sicer le malo čez 20 stopinj Celzija, saj temperaturni maksimumi zaradi vpliva morja spomladi niso značilni za obmorske kraje, je pojasnil Velkavrh. Maksimumi so v tem času bolj značilni na vzhodu, jugovzhodu in severovzhodu Slovenije ter v notranjosti države. "V nedeljo kaže na možnost temperaturnih rekordov v malo višje ležečih krajih, precej verjetno je, recimo, da bo na Kredarici temperaturni rekord," je dejal Velkavrh. Na Kredarici pričakujejo temperaturo, ki bo višja od 10 stopinj Celzija, in verjetno bo presežen aprilski temperaturni rekord, ki je 10,1 stopinje, še pojasnjuje.

"Medtem ko po nižinah v nedeljo ne pričakujemo temperaturnih maksimumov, ker ne bo vetra, ki bi ta ohlajeni zrak pri tleh toliko premešal, da bi se lahko segrelo. Večja možnost za kakšen temperaturni rekord po nižinah bo v ponedeljek, ko bo nekaj jugozahodnika, ki ne bo premočan in bo pripomogel k dodatnemu dvigu temperature," je dodal. V nedeljo in ponedeljek bo nad Slovenijo zelo suh zrak, ki omogoča večje nočno ohlajanje, in to bo vplivalo na jutranje temperature. Nedeljsko jutro bo tako hladnejše, kot je bilo današnje, navaja Velkavrh.

