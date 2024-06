Začetek tedna bo v znamenju ploh in neviht, tudi vetrovno bo

Po izjemno vročem tednu se visoke temperature vsaj za nekaj dni poslavljajo. Ponoči se bo od jugovzhoda namreč pooblačilo, predvsem v južni in delu osrednje Slovenije bo občasno deževalo. Burja na Primorskem se bo okrepila, zato je Agencija za okolje za jugozahod države za ponedeljek izdala oranžno vremensko opozorilo. Za torek in sredo pa je zaradi možnih neviht za vso državo izdano rumeno vremensko opozorilo. Najnižje jutranje temperature v ponedeljek bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.