Vročina se bo le še stopnjevala

Ljubljana 32, Nova Gorica 35, na merilni postaji pri luški kapitaniji v Kopru kar 38 stopinj Celzija. Vročina ne popušča in v prihodnjih dneh se bo še stopnjevala. Vročinski val je tudi tokrat najbolj intenziven na Primorskem. Agencija za okolje je zato za Primorsko in tudi osrednjo Slovenijo izdala opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki velja do sobote. Tudi drugod ne bo bistveno bolje. Na Primorskem bodo zelo tople tudi noči, saj se po večini temperatura ne bo spustila pod 25 stopinj.

"Vroče je, zelo je vroče, groza je," pravi ena od naših sogovork. "Najvišje temperature pričakujemo na Goriškem, kjer se bo ogrelo do 37 stopinj. V preostalem delu Slovenije bo od četrtka do sobote med 34 in 35 stopinj Celzija," napoveduje naš hišni prognostik Aleš Satler. Vroč afriški zrak nam do sobote torej ne bo prizanašal. "Ampak hvala bogu, da so noči bolj hladne, da se da lepo spati. Klima dela, svoja lastna klima tudi, špeh greje, in to je to," pravi ena od naših sogovornic. "Zjutraj me je zeblo, zdaj sem čisto mokra, za znoreti," se strinja še ena od naših sogovornic.

Tudi ohladitev ne bo pripomogla: na Primorskem tropske noči

In čeprav se bo v nedeljo ohladilo, če lahko temu tako rečemo, Satler dodaja: "Bodo dnevne temperature vseeno okrog 30 stopinj Celzija, le na Primorskem bo nad 30 stopinj." "Poleti mora biti vročina, samo kar je pa prehudo, je pa prehudo," pove še ena od naših sogovornic. "Da se preživeti. Nič pretresljivega, nič novega," pa meni naš sogovorec. Še vedno bo prišla prav kakšna ohladitev. Umeten dež sredi mesta na primer. "Preskusili smo in res je dobro dejalo pri tej vročini, zelo osvežujoče," pove eden od turistov. V večjem delu Slovenije bodo temperature za okrog pet stopinj nad dolgoletnim povprečjem. "Povsem drugače pa je na Primorskem, kjer piha burja tudi ponoči, tam pa so temperature od pet do deset stopinj nad dolgoletnim povprečjem," še razloži Satler. Ne le dnevi, na Primorskem bodo najbolj tople tudi noči, tako imenovane tropske noči, ko temperatura ne pade pod 20 stopinj. "Šibka burja tudi ponoči. Bodo noči od četrtka naprej spet precej toplejše, marsikje bo temperatura vso noč ostala nad 25 stopinj, kar pomeni, da bo toplotna obremenitev tam zelo velika," dodaja Satler.

Letošnje poletje med najbolj vročimi: toplejša tudi morja in reke

Tudi prihodnji teden ostaja topel s povprečnimi temperaturami, poletje se še ne poslavlja. "Kar naj bo, resda se malo težko prenaša, saj je dosti osvežitev," meni ena od naših sogovornic. Tudi turisti so za. Sploh angleški. "Odlično je. V Angliji ni sonca, tako da imate res lepo vreme." Je pa res, da smo povsod po Sloveniji že presegli število vročih dni, ki jih ponavadi zabeležimo v celem poletju. "Ta odklon je trenutno največji na Goriškem, drugod manjši, ampak vseeno. Pred nami je še kar nekaj vročih dni," še pove Satler. Morje ima 25 stopinj, kar je tudi avgustovsko povprečje, toplejša so jezera, Bohinjsko za tri stopinje, in reke. Kolpa ima 25 stopinj, avgustovsko povprečje je 22, tudi Krka 25, kar je štiri več. In če pogledamo proti koncu avgusta: "Bo poletje 2025 zagotovo med tremi oziroma štirimi najtoplejšimi," zaključi Satler. Torej blizu lanskega poletja, ki je bilo rekordno vroče.

Zaradi višjih temperatur se spreminjajo počitniški trendi