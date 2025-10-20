Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Visoki gostje v Portorožu: velik organizacijski zalogaj

Portorož, 20. 10. 2025 15.44 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
30

Zasedanje voditeljev sredozemskih držav EU v Portorožu je velik organizacijski zalogaj, poteka pa popolnoma v skladu z načrti, je zatrdil vodja državnega protokola Aleksander Strel. S potekom so zadovoljni tudi na piranski občini, kjer so med drugim sodelovali pri organizaciji prometne ureditve.

V Portorožu zaradi dogajanja velja spremenjena prometna ureditev, delno je zaprta cesta Obala, kjer promet poteka po spremenjenem režimu po enem voznem pasu. Zaradi zagotavljanja varnosti je okrepljena tudi policijska prisotnost.

Okrepljena policijska prisotnost
Okrepljena policijska prisotnost FOTO: Aljoša Kravanja

Organizatorji večjih posebnosti ne opažajo, teh ni niti v prometu mimo glavnega prizorišča, prihodi voditeljev pa so dopoldne po njihovih navedbah potekali gladko.

Preberi še Voditelji sredozemskih članic EU sestankujejo v Portorožu

Kot so povedali v kabinetu župana piranske občine, današnji dogodek za občino Piran pomeni veliko priznanje in dokaz, da je Portorož prepoznan kot ugledna, zrela in varna destinacija. Veseli jih, da je občina sodelovala pri organizaciji dogodka. "Verjamemo, da bo ta dan zagotovo zapisan v zgodovino našega kraja," so prepričani na občini.

Obalna cesta je pri hotelu Kempinski zaprta
Obalna cesta je pri hotelu Kempinski zaprta FOTO: Aljoša Kravanja

'Eden najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij'

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, premier Robert Golob danes gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona, španskega premierja Pedra Sancheza, grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, portugalskega premierja Luisa Montenegra, malteškega premierja Roberta Abela, ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa in hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Italijo zastopa zunanji minister Antonio Tajani.

Preberi še Golob gosti Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

V Portorož sta prišla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in jordanski kralj Abdulah II., ki ga v Sloveniji spremlja tudi njegov sin, prestolonaslednik, princ Husein.

Preberi še Prehlajenega kralja zamenjal princ in z Golobom govoril o Gazi

 Posvetili so se konkurenčnosti evropskega gospodarstva s poudarkom na energetski stabilnosti in razmeram na Bližnjem vzhodu.

Macronovo letalo na portoroškem letališču
Macronovo letalo na portoroškem letališču FOTO: Aljoša Kravanja

Za pokrivanje današnjega dogodka je akreditiranih 251 novinarjev. Med njimi je 75 domačih, ostali novinarji pa prihajajo iz tujine. Največ jih je iz Italije, sledijo jim španski, francoski, hrvaški, grški in portugalski.

MED9 srečanje Portorož voditelji
Naslednji članek

Komisija: Računsko sodišče naj preveri delovanje premierjevih varnostnikov

Naslednji članek

Strokovnjakinje: zakon ne ločuje med svetovanjem in zdravljenjem

SORODNI ČLANKI

Voditelji sredozemskih članic EU sestankujejo v Portorožu

Golob gosti Macrona: krepitev partnerstva na številnih področjih

Prehlajenega kralja zamenjal princ in z Golobom govoril o Gazi

Evropski parlament zavrnil oba predloga nezaupnice Evropski komisiji

Golob o migracijah: Nobena država se ne more s tem problemom spopasti sama

Voditelji Med9 o energetski varnosti in omejitvah cen plina

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
20. 10. 2025 16.19
Zadnjič na Bledu, pa potem na Brdu, pa NATO na gospodarcu, zdaj slamomlatilci v Portrožu ... Vse to na davkoplačevalske stroške, seveda. Verjetno niso ob sendvičih in malinovcu ...
ODGOVORI
0 0
ap100
20. 10. 2025 16.19
a je jordanski kralj prišel glede preverbe možnosti od reke do morja saj jordanija ne meji na sredozemsko morje?
ODGOVORI
0 0
Želko Kacin
20. 10. 2025 16.19
zihr je biu jelko na strehi
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
20. 10. 2025 16.18
+1
Sam futrajo jih na naš račun
ODGOVORI
1 0
bb5a
20. 10. 2025 16.14
+3
Zguba časa in denarja, so se bukovci zbral da mal pojejo pa spijejo, pa še bolj potopijo evropo.
ODGOVORI
3 0
joko23 1
20. 10. 2025 16.12
-4
Lepa promocija za Slovenijo!Robiju pa vsa čast za tako lepo izvedbo .
ODGOVORI
1 5
boslo
20. 10. 2025 16.14
+3
Tebi so se tud zarosile oči?
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
20. 10. 2025 16.15
+4
Tudi v Dobruški vasi mu zavidamo, česa vsega je sposoben ta vrhunski menedžer.
ODGOVORI
4 0
Pujček
20. 10. 2025 16.10
+4
Tina dobavlja belega?
ODGOVORI
4 0
Kranjski domoljub
20. 10. 2025 16.14
+2
Kaj macrona pa švabota ni?
ODGOVORI
2 0
boslo
20. 10. 2025 16.14
+2
Ne sme preprodajat, bo Ismet hud
ODGOVORI
2 0
Brus1234
20. 10. 2025 16.10
+2
Naj imajo oblake in dež!!!
ODGOVORI
2 0
Greznica
20. 10. 2025 16.09
-4
če bi desna jufka organiziral srečanje bi p a vsi zatohli kletaši tukaj pisali speve in opeve ... obup, greznica!
ODGOVORI
1 5
M_teoretik
20. 10. 2025 16.11
+1
Če bi Janez organiziral bi še Orbana povabu!?
ODGOVORI
2 1
Greznica
20. 10. 2025 16.12
-1
in Putina - bljek
ODGOVORI
1 2
Kranjski domoljub
20. 10. 2025 16.09
+6
Zakaj jih ni v fužine odpeljal na ogled živalskega vrta
ODGOVORI
7 1
boslo
20. 10. 2025 16.15
+2
Tina jih je povabila domov v Lipico
ODGOVORI
2 0
anatomija
20. 10. 2025 16.07
+1
Ali so košarkarji prišli v Portorož . Morda bodo našli kakega visokega centra , ki bi igral za Slovenijo
ODGOVORI
1 0
marker1
20. 10. 2025 16.07
+5
Velik organizacijski zalogaj? To še vedno OK. Problem bo velik finančni zalogaj tega srečanja.
ODGOVORI
5 0
Divji petelin
20. 10. 2025 16.05
+2
Ja, cesta zaprta, mislil sem, da ob cesti na stotine, tisoče ljudi,...z rožicami in zastavami EU in UA, ter bodo mahali ter pozdravljali vojne hujskače. A se koga bojijo, stari Joža se je vozil in pozdravljal z vsemi na okoli...
ODGOVORI
2 0
Rakete zemlja zrak
20. 10. 2025 16.04
+1
Mi ,ki smo volili Robija in gospoda Maljevca smo danes zelo zadovoljni
ODGOVORI
3 2
gozdar1
20. 10. 2025 16.02
+1
Nekateri pa razočarani ker ni srečanje neuvrščenih, očitno pogrešajo gadafijeve kamele.
ODGOVORI
5 4
Ricola Swiss
20. 10. 2025 16.08
+2
Pa Arafatove rute, so tudi sedaj v modi!
ODGOVORI
2 0
Buča hokaido
20. 10. 2025 16.02
-3
Dobro organizirano, dobro izpeljano.
ODGOVORI
3 6
Rakete zemlja zrak
20. 10. 2025 16.00
+3
Res je velik zalogaj ampak večina Slovencev je srečnih.
ODGOVORI
4 1
Morgoth
20. 10. 2025 16.02
+3
Kot tudi rakete za davkoplačevalce, a ne?😜
ODGOVORI
4 1
Kranjski domoljub
20. 10. 2025 16.00
+2
A bo Golubovič spet spucal umazano dlako na riti
ODGOVORI
2 0
YouRangMyLord
20. 10. 2025 15.55
+4
Spet žrejo in spijo na našega davkoplačevalskega.. G . Golob .. ne bildajte si svojega ega na tak način v vaših zadnjih vzdihljajih.. Ne, tega noče slovenski narod tako. Punto.
ODGOVORI
7 3
Petarda10
20. 10. 2025 15.51
+8
lopovi na kupu
ODGOVORI
9 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306