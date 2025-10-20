Visoki gostje v Portorožu: velik organizacijski zalogaj

Zasedanje voditeljev sredozemskih držav EU v Portorožu je velik organizacijski zalogaj, poteka pa popolnoma v skladu z načrti, je zatrdil vodja državnega protokola Aleksander Strel. S potekom so zadovoljni tudi na piranski občini, kjer so med drugim sodelovali pri organizaciji prometne ureditve.

V Portorožu zaradi dogajanja velja spremenjena prometna ureditev, delno je zaprta cesta Obala, kjer promet poteka po spremenjenem režimu po enem voznem pasu. Zaradi zagotavljanja varnosti je okrepljena tudi policijska prisotnost.

Okrepljena policijska prisotnost FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Organizatorji večjih posebnosti ne opažajo, teh ni niti v prometu mimo glavnega prizorišča, prihodi voditeljev pa so dopoldne po njihovih navedbah potekali gladko.

Kot so povedali v kabinetu župana piranske občine, današnji dogodek za občino Piran pomeni veliko priznanje in dokaz, da je Portorož prepoznan kot ugledna, zrela in varna destinacija. Veseli jih, da je občina sodelovala pri organizaciji dogodka. "Verjamemo, da bo ta dan zagotovo zapisan v zgodovino našega kraja," so prepričani na občini.

Obalna cesta je pri hotelu Kempinski zaprta FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

'Eden najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij'

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, premier Robert Golob danes gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona, španskega premierja Pedra Sancheza, grškega premierja Kiriakosa Micotakisa, portugalskega premierja Luisa Montenegra, malteškega premierja Roberta Abela, ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa in hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. Italijo zastopa zunanji minister Antonio Tajani.

V Portorož sta prišla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in jordanski kralj Abdulah II., ki ga v Sloveniji spremlja tudi njegov sin, prestolonaslednik, princ Husein.

Posvetili so se konkurenčnosti evropskega gospodarstva s poudarkom na energetski stabilnosti in razmeram na Bližnjem vzhodu.

Macronovo letalo na portoroškem letališču FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand