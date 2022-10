Visoki popusti in nizke cene: številni nasedli prevari

Tržni inšpektorat je v zadnjem mesecu prejel več prijav potrošnikov, ki so naročili obutev priznanih blagovnih znamk in ostali praznih rok. Kot pišejo, so potrošniki naročene izdelke plačali, pošiljka pa ni nikoli prispela. Nekateri so sicer uspeli vzpostaviti komunikacijo s prodajalcem, ki pa se čez čas ni več odzival. Nakupe so opravili preko sumljivih spletnih strani, kot so www.jordanslovenija.co, www.jordansslovenjia.com, www.jordanljubljana.com, www.airjordanslovenija.com, www.drmartensslovenia.com, www.drmartenssi.top in www.adidasyeezyslovenija.com.