Visoko nad mestom: nova ljubljanska stolpnica Nordika prinaša skandinavski dizajn

Ljubljana bo kmalu dobila novo prepoznavno silhueto, podpisano pod skandinavski dizajn enega najbolj priznanih arhitekturnih birojev na svetu, ki stoji za prenovami slovite oslovske opere, aleksandrijske knjižnice in newyorškega Times Squarea. Nova 82 metrov visoka stolpnica Nordika ob Masarykovi ulici bo z nordijskim pristopom nežno vtkana v arhitekturni utrip prestolnice in prinaša svež pogled na sodobno bivanje v mestu.

Za podobo nove 23-nadstropne stolpnice stoji priznani skandinavski arhitekturni studio Snøhetta, ki mednarodno prepoznavnost združuje z lokalnim razmislekom: kako v mestu Jožeta Plečnika zgraditi nekaj sodobnega, a ne brezčutno novega?

Nova ljubljanska silhueta v dialogu s skandinavskim dizajnom

Čeprav se Ljubljana v kolektivni zavesti pogosto povezuje z umirjeno, nizko pozidavo in klasičnimi silhuetami, je mesto že v 30. letih prejšnjega stoletja zgradilo svojo prvo stolpnico – Nebotičnik, ki je bil takrat najvišja stavba v srednji Evropi in vse do druge svetovne vojne tudi najvišja na Balkanu. Zasnovan kot simbol samozavestne, sodobne prestolnice je odprl vprašanje, kako visoko je Ljubljana pripravljena gledati – dobesedno in v arhitekturnem smislu. Skoraj stoletje pozneje Nordika nadaljuje to zgodbo, saj ne predstavlja zgolj premika v vertikalno bivanje, temveč tudi arhitekturni premislek o identiteti mesta. Silhueto Ljubljane v zadnjih letih spreminja predvsem gradnja visokih objektov, ki zahtevajo premišljeno umestitev v prostor in tkivo mesta.

Ikonična zasnova: edinstvena arhitektura priznanega biroja Snøhetta

Arhitekti norveškega biroja Snøhetta, znani po projektih, kot so operna hiša v Oslu, newyorški Times Square in knjižnica v Aleksandriji, so pred začetkom zasnove Nordike večkrat obiskali Ljubljano. Njihovi arhitekti so raziskali zgodovino mesta, urbano strukturo in arhitekturno dediščino, ki jo poleg Jožeta Plečnika soustvarjajo še številni drugi pomembni arhitekti. Nordika nadaljuje zgodbo Ljubljane kot nova interpretacija urbanega razvoja, ki spoštuje zgodovino, združuje in prepleta različne arhitekturne sloge in obdobja, a hkrati pogumno zre naprej.

Arhitekti priznanega norveškega biroja Snøhetta so pred začetkom zasnove Nordike večkrat obiskali Ljubljano in načrte prilagodili utripu naše prestolnice. Njihov pristop v ospredje postavlja človeka, kakovostne prostore za bivanje, veliko zelenih površin in peš con. Ta dvojnost se odraža tudi v detajlih, kot je zasnova fasade Nordike, ki po besedah Patricka Lütha, partnerja v Snøhetti, črpa navdih iz mestnega konteksta: Uporaba barv pri oblikovanju fasade omogoča, da se stavba harmonično vključi v urbano tkivo Ljubljane. Navdihnjeni s toplo, nekoliko mediteransko paleto mesta smo skrbno izbrali zemeljske tone za materiale: svetlejše, teksturirane bež odtenke na spodnjih fasadah in svetlejše, rdečkasto oker odtenke na zgornjih fasadah. Nordika ne izstopa z vizualno vsiljivostjo, temveč s subtilnostjo – z obliko in barvami, ki se ne odrečejo sodobnosti, a hkrati spoštujejo kontinuiteto ljubljanskega prostora.

Velika panoramska okna, skupne strešne terase in zunanje površine bodo stanovalcem Nordike zagotavljale visoko kakovost bivanja in močan občutek skupnosti.

Višinsko bivanje z mislijo na udobje in varnost

Eden izmed pogosto slišanih pomislekov pri višinski gradnji je vprašanje udobja, varnosti in kakovosti bivanja. Nordika bo zgrajena po najnovejših predpisih, vključujoč z najvišjo stopnjo potresne in požarne varnosti, zvočno izolacijo ter učinkovito rabo energije. Napredne rešitve za upravljanje s padavinsko vodo bodo preprečile tveganja ob večjih nalivih, z vgradnjo troslojnih oken pa bo Nordika poskrbela, da bodo prostori mirni in polni dnevne svetlobe. Poleg tega bo z okoli 600 kolesarskimi parkirišči, zeleno streho in sončnimi paneli spodbujala trajnostni način življenja. Lokacija ob prenovljeni železniški in avtobusni postaji pa pomeni, da bodo vse ključne točke mesta le nekaj minut stran. S privlačno ploščadjo ob vhodu, bujnim zelenjem, izjemnimi skupnimi prostori in dih jemajočimi razgledi na grad, Alpe in utrip prestolnice, bo ta projekt postavil nov mejnik urbanega bivanja na najvišji ravni.

Nordika bo obsegala približno 290 stanovanj – od enosobnih do štirisobnih enot ter penthousov.

Masarykova kot nova vstopna točka prestolnice

Masarykova ulica, ki je bila dolga leta zapostavljena, postaja novo urbano središče Ljubljane s pomočjo projektov, kot sta Nordika in bližnja Vilharia. Ti razvojni projekti niso le arhitekturne novosti, temveč aktivno soustvarjajo širšo prihodnost tega dela mesta. Gre za celovito preobrazbo z dolgoročnim vplivom: izboljšanje mestne infrastrukture, oblikovanje novih javnih prostorov in preoblikovanje prometnih tokov bodo pomembno vplivali na vsakdan prebivalcev. Sodobne investicije, med katerimi so tudi Corwinove, so sestavni del in gonilo teh izboljšav ter pomembno prispevajo k temu, da se to območje preobraža v sodoben, prijeten in privlačen del mesta. Kot pravi Matúš Hasák, vodja razvoja projekta pri Corwinu: Nordiko vidimo kot prepotrebno osvežitev ključnega dela mestnega središča – popolno revitalizacijo dolgo spregledane soseske. Tudi zato Nordika ni le stanovanjski objekt, temveč nova ljubljanska ikona. Njena estetska vrednost, sodobna funkcionalnost in umeščenost v urbano središče mesta predstavljajo korak naprej v oblikovanju Ljubljane kot moderne evropske prestolnice, ki svojo prihodnost gradijo na dediščini, trajnosti in kakovosti življenja.

Prihodnost z dušo preteklosti