Slovenija

Visoko patogena ptičja gripa potrjena pri labodu v Velenju

Ljubljana , 30. 10. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je bila pri labodu grbcu, najdenem v Velenjskem jezeru, potrjena visoko patogena aviarna influenca. Gre za prvi primer v letu 2025.

Nacionalni veterinarski inštitut je UVHVVR obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1 pri poginjenem labodu grbcu, najdenem v Velenjskem jezeru. 

Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni in so dostopna na spletni strani UVHVVR.

Labod
Labod FOTO: Shutterstock

UVHVVR rejce poziva, da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja, če opazijo katerega od spodnjih znakov:

zmanjšana poraba krme in vode (za več kot pet odstotkov);

padec nesnosti (za več kot pet odstotkov);

povišan pogin (za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina);

znaki bolezni, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki, živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo, poziva UVHVVR. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112.

ptičja gripa labod velenje
