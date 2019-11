Visoko plimovanje morja ni povzročilo večjih težav

Zaradi visokega plimovanja morja in močnega vetra je tudi v petek poplavilo nekaj objektov in ulic na nižjih predelih obale v občinah Koper, Piran in Izola, zato so zvečer sprožili sireno javnega alarmiranja v Piranu in Izoli.

Kot poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, so skupaj zabeležili osem dogodkov, v katerih so posredovali poklicni gasilci iz Kopra in prostovoljni gasilci iz Pirana, Izole in Pobegi-Čežarjev. Gasilci so postavljali vodne pregrade in protipoplavne vreče ter tako preprečili poplavljanje objektov. Gasilci iz koprske gasilske brigade so še vedno na terenu.

Kljub temu pa poplavljanje morja večje škode ni povzročilo, saj vode ni bilo toliko kot v minulih dneh. Poleg tega so se po besedah poveljnika Civilne zaščite Piran Egona Štibilja krajani dobro pripravili in namestili protipoplavne vreče.

So pa zaradi močnega vetra v petek zvečer začasno zaprli koprsko pristanišče. Luka Koper je bila za tovorni promet zaprta med 20.40 in 22.15.