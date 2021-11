'Visokošolski učitelj ne sme zahtevati obvezne udeležbe, če je odsotnost upravičena'

Pri Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so pojasnili, da se lahko zaradi karantenskih protokolov celo zgodi, da se posamezni študent, ki ni cepljen ali prebolevnik, študijskega procesa v živo ne more udeležiti več tednov v enem semestru, čeprav je zdrav. "Od študentov pa prejemamo opozorila, da mnogi visokošolski učitelji odsotnosti zaradi bolezni ali karantene po izpostavljenosti tveganemu stiku ne priznavajo kot upravičene. Zaradi velikega obsega obvezne udeležbe na predavanjih, vajah ali seminarjih ti študenti nimajo možnosti izpolniti vseh s programom določenih obveznosti," so izpostavili. Menijo, da gre za zunanjo, objektivno okoliščino, zato je omejevanje dostopa do izobraževanja neupravičeno in je posledica samovolje posameznih visokošolskih učiteljev.

Kot so dejali, problematika ni nova, saj da so se s samovoljo nekaterih visokošolskih učiteljev soočale že prejšnje generacije študentov: "Vendar pa je treba zaradi obsega epidemije to težavo letos razrešiti enkrat za vselej. Zato smo v Zakon za urejanje položaja študentov, ki je v zakonodajnem postopku, dodali zapis, da visokošolski učitelj ne sme zahtevati obvezne udeležbe na vajah, predavanjih ali seminarjih, če je odsotnost upravičena."

'Pričakovali, da bodo visokošolski učitelji razumevajoči ob tovrstnih odsotnostih'

Ob tem so izpostavili, da se študentje zavedajo, da s spoštovanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje širjenja okužb z novim koranavirusom – tudi s spoštovanjem karantene ob tesnem stiku z okuženo osebo – varujejo tako sami sebe kot svoje bližnje in predvsem starejše osebe, ki so bolj dovzetne za težji potek bolezni. "Mednje spadajo tudi prav visokošolski učitelji. Glede na to, da bolni študenti in študente, ki smo v karanteni, z odsotnostjo od študija v živo pazimo predvsem nanje, bi pričakovali, da bodo visokošolski učitelji razumevajoči ob takšnih odsotnostih," so poudarili predstavniki ŠOS-a.

Spomnili so, da je bolniška odsotnost opravičljiva prav v vseh ostalih segmentih družbe, "zato vse visokošolske zavode pozivamo, da visokošolske učitelje opomnite, da obolevamo tudi študentje in da predvsem zaradi njihove varnosti spoštujemo karantenske protokole, zato je pomembno, da je odsotnost v teh primerih tudi opravičena".