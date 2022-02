Visokošolski sindikat pripravlja stavko

Visokošolski sindikat Slovenije je vladi in pristojnim ministrstvom poslal zahtevo za dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in kolektivne pogodbe za javni sektor s pogajalskim predlogom Aneksa h KPVIZ.

Po njihovi oceni so dopolnitve nujno potrebne za odpravo plačnih nesorazmerij, ki nastajajo z aktualnim dvigom plač zdravnikov in zobozdravnikov. Zahtevajo dvig plač vseh skupin zaposlenih v visokem šolstvu za šest plačnih razredov.

Kot so še dodali, so dopolnitve nujno potrebne tudi za ureditev mednarodno primerljivih pogojev dela v visokem šolstvu, zlasti financiranja stroškov sobotnega dela in individualnih stroškov za raziskovalno delo. "Zahtevamo tudi natančnejšo ureditev normativov, da se dokončno onemogoči nezakonito varčevalno prakso na nekaterih fakultetah in akademijah, kjer morajo zaposleni za osnovno plačo predavati celo 12 namesto zakonsko predpisanih 6 ur tedensko."