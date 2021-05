Visokošolski sindikat v podporo RŠ: ŠOU naj se najprej sama pogleda v zrcalo

Opozorili so, da je Radio Študent ohranil kritično držo tudi v času tranzicije in vse do danes ter da se ni opredeljeval do lokalne strankarske politike, temveč je skušal pojasnjevati širše družbene procese v Sloveniji in svetu. "Že desetletja igra neprecenljivo vlogo pri gojenju kritične misli in alternativne kulture in pri usposabljanju kadrov, ki se kasneje uveljavijo tudi v konvencionalnih medijih in drugih institucijah," so dejali.

Radio Študent je najstarejša neodvisna študentska radijska postaja v Evropi. "V 80. letih je imel odločilno vlogo pri demokratizaciji, in sicer že v času, ko se je nekaterim sedanjim oblastnikom zdelo oportuno delovati znotraj tedanje Zveze komunistov in kandidirati za pomembne funkcije njenega podmladka," je v odprtem pismu zapisal Visokošolski sindikat Slovenije.

"Da je ministrstvo za kulturo nedavno finančno podprlo vrsto medijev, ki širijo sovražni govor in eksplicitno rasistične ideje, Radiu študent pa je podporo v celoti odreklo, je znamenje, da se Republika Slovenija preobraža iz razvite evropske demokracije v periferno avtokracijo," so bili kritični v pismu podpore ter dodali, da najbolj od vsega obžalujemo mačehovski odnos študentske organizacije do Radia študent.

Izpostavili, da je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani predhodno Radiu študent drastično skrčila financiranja zaradi nezadovoljstva, ker radio zavrača vlogo promotorja vodstva ŠOU. "Zdaj pa si je privoščila še to, da krivi Radio Študent za domnevno škodo na ljubljanskem kampusu med tamkajšnjim študentskim protestom in s tem laska sedanji vladi in njenim policijskim prijemom. ŠOU naj se najprej sama pogleda v zrcalo," so dejali. Tudi pri tem, kako je nastal kampus, čemu je namenjen in kakšne programske prioritete ima ŠOU, pa so dodali ob tem. "Dovolj je že, da v Google vtipkamo 'ŠOU' in 'evrov'."

V Visokošolskem sindikatu Slovenije podpiramo napredne, kritične študentske organizacije. Ugotavljamo, da so najboljši študenti skoraj po pravilu tudi družbeno osveščeni. Nezadovoljni pa smo s težnjo, da v ŠOU namesto kritične misli vedno bolj vladajo koristoljubje, politični oportunizem in popkultura.

Spomnimo

Med petkovimi protesti je večja skupina ljudi vdrla tudi na območje študentskega kampusa in povzročile za nekaj sto evrov škode. Pred prihodom policije so se neznane osebe razbežale. "Nasilnega uničevanja javne lastnine si ne sme dovoliti nihče, saj je to zavržno dejanje," pa je dejanje protestnikov komentiral predsednik ŠOU LJ Klemen Petek.