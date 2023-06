Visokošolski sindikat znova stavka: ni izpitov, zagovorov in uradnih ur

Kot je v sporočilu za javnost zapisal predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič, jih vlada po prejšnjem stavkovnem dnevu, 30. maja, ni povabila na pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev. Namesto tega jim je poslala nekoliko spremenjeno različico delnega stavkovnega sporazuma, s katero "prelaga vprašanje plač visokošolskih sodelavcev in lektorjev na stebrna pogajanja".

Pri tem je trenutna vladna ponudba po navedbah Kovačiča preskromna za slabše plačana akademska delovna mesta in za delovna mesta skupine J.

Na shod na fakulteti za družbene vede so povabili ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, da bi jima predstavniki slabše plačanih poklicnih skupin postavili nekaj vprašanj o svojih plačah, a se do danes še nista odzvala.