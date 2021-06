Vitalnost in lepota izvirata od znotraj

Zakaj se staramo?

Raziskav, kako zaustaviti staranje, je bilo po vsem svetu opravljenih veliko in ugotovljeno je bilo, da so prav prosti radikali krivi za hitrejše staranje nas in naših celic. Prosti radikali povzročijo odmiranje naših celic, njegovi povzročitelji pa so stres, nepravilna prehrana, UV žarki, onesnažen zrak, sevanje in hiter življenjski ritem.