Vitamin B12, njegove prednosti in zakaj jemati B kompleks za boljše počutje?

Ti se medsebojno povezujejo in poglavitno vplivajo na biološke procese, kjer delujejo kot koencimi ter substrat. To pomeni, da pripomorejo pri razgradnji in sproščanju energije iz hrane, tvorbi zdravih rdečih krvnih celic, sintezi DNK in delovanju živčnega sistema. Vitamin B12 je eden izmed najbolj zapletenih v telesu ter strukturno največji. Sestavljajo ga vitameri, v središču katerih se nahaja atom minerala kobalta (Co). Najpogosteje se povezuje s folno kislino. Sodelovanje med njima je najbolj opazno pri boljšem delovanju železa v telesu ter nastajanju rdečih krvnih celic. Pomembno vlogo pa imata še pri delovanju imunskega sistema ter vplivanju na razpoloženje. In zakaj jemati B kompleks? V primeru bolezni, nepravilne prehrane ali pomanjkanja želodčne kisline, ki je povezana s staranjem, se zgodi, da je njegova absorpcija ovirana. Tedaj so na voljo prehranska dopolnila B12.

Vitamin B12 in drugi vitamini B kompleksa ter njihov vpliv na zdravje

Kateri B kompleks kupiti? To je eden izmed glavnih vprašanj, ki jih je mogoče zaslediti na spletu pri raziskovanju prehranskih dodatkov. B-kompleks, je skupek vitaminov skupine B. Ti so topni in jih telo ne skladišči, zatorej jih je treba vnesti s pravilno prehrano. Čeprav imajo nekatere skupne značilnosti, pa imajo vsi edinstvene funkcije in so potrebni v različnih količinah.

- Tiamin-B1

Tiamin je potreben za sintezo nevrotransmitrerja, potrebnega za spomin in nadzor mišic. Je ključnega pomena za zdravo delovanje organov, vključno s srcem in možgani. Najti ga je mogoče v žitih, polnozrnatih živilih, jajcih in oreščkih.

- Riboflavin-B2

Riboflavin deluje kot antioksidant in je potreben za boj proti prostim radikalom. Potreben je v številnih presnovnih reakcijah (razstrupljanje jeter) ter pri tvorbi rdečih krvnih celic. Vsebujejo ga mlečni izdelki, oreščki, zelena listnata zelenjava, stročnice in pusto meso.

- Niacin ali nikotinska kislina-B3

Niacin ima ključno vlogo pri uravnavanju prebavnega in živčnega sistema. Kot koencim je prisoten pri sintezi holesterola, maščobnih kislin in DNK. Vsebujejo ga mlečni izdelki, kvas, stročnice, jajca in oreščki.

- Pantotenska kislina-B5

Pantotenska kislina pomaga telesu razgraditi ogljikove hidrate, maščobe in beljakovine. Ob tem pa sodeluje še pri proizvodnji holesterola in hormonov. Najti jo je mogoče v avokadu, ohrovtu, krompirju in polnozrnatih živilih.

- Piridoksin-B6

Piridoksin, podobno kot vitamin B12, sodeluje pri proizvodnji rdečih krvnih celic, ki prenašajo kisik po telesu, presnovi aminokislin in pri ustvarjanju nevrotransmitorjev. Živčni prenašalci oziroma nevrotransmitorji so ključni za normalen razvoj in delovanje možganov. Ob tem pripomore še pri sintezi noradrenalina in serotonina, ki vplivata na počutje. Vsebujejo ga krompir, čičerika, ribe in meso.

- Biotin-B7

Biotin uspešno presnavlja maščobe in ogljikove hidrate ter je prisoten pri proizvodnji hormonov. Vsebujejo ga orehi, blitva, meso, polnozrnata živila, ribe in gobe.

- Folat ali folna kislina-B9

Folna kislina presnavlja aminokisline, tvori rdeče in bele krvničke ter omogoča rast in pravilno delitev celic. Prav tako pomaga zmanjšati tveganje za prirojene napake ploda. Vsebujejo ga brokoli, arašidi, špinača, stročnice, govedina in losos.

- Kobalamin-B12