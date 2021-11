Vitamin D in Slovenci - številke so šokantne

Te dni vedno težje lovimo zadostno količino vitamina D. Dnevi so vse krajši, vreme ni več tako prijazno, čas preživljamo v zaprtih prostih in stika s sončnimi žarki je vse manj – še posebej med tednom, ko vse svetle ure preživljamo na delu.

Skrivnost vitamina D

Vitamin D3 ima v telesu številne pomembne vloge:

- Prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema

- Pomaga ohranjati normalno delovanje mišic

- Podpira zdravje kosti in zob

- Pripomore k normalni absorpciji in uporabi kalcija in fosforja

- Podpira normalno delitev celic

Se vam to dogaja vsako zimo?

Ste se že kdaj zalotili, da se pogosto pritožujete zaradi neprestane utrujenosti in nenehnih prehladov, ki so še pogostejši v zimskih mesecih? Ali pa ste morda opazili, da ste potrti brez pravega razloga? Da o bolečih mišicah in kosteh sploh ne govorimo.

Vse to so namreč lahko znaki, da nimate dovolj vitamina D. A ker so ti znaki zelo splošni in včasih težko opazni, si je v hladnejših mesecih v vsakem primeru pametno zagotoviti zanesljiv vir vitamina D.