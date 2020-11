'Vitamin D ni čudežno zdravilo, je pa močna učinkovina'

Vitamin D je letos vsekakor eden najbolj izpostavljenih in opevanih vitaminov, predvsem zaradi epidemije covida-19. Ta teden smo že poročali, da so člani strokovne skupine za pripravo nacionalnih smernic za preskrbo z vitaminom D strnili moči in pripravili začasna priporočila.

Eden od članov te skupine je zdravnik Darko Siuka s Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne klinike ljubljanskega UKC. Postavili smo mu nekaj dodatnih vprašanj.

Skupina je priporočila poslala tudi vsem domovom za starejše občane (DSO), zato nas je zanimalo, kakšen je bil njihov odziv. Siuka pojasnjuje, da so v domove pisali že večkrat, in sicer prvič konec letošnjega marca. Sklicevali so se na veliko dobrobit nadomeščanja holekalciferola ali vitamina D3 v obdobjih respiratornih okužb pri posameznikih z visokim tveganjem za pomanjkanje tega vitamina, kar oskrbovanci DSO prav gotovo so. Takrat to še niso bila priporočila, niti smernice, tako kot danes, so se pa sklicevali na dobre rezultate študij vpliva vitamina D na potek okužb dihal.

Študije vpliva vitamina D na oskrbovance slovenskih DSO še nimajo, so pa že v prvem valu prek medijev dobivali pozitivne signale, da oskrbovanci vitamin D večinoma prejemajo. V nedavni francoski študiji njihovih domov za starejše pa so rezultati pokazali, da je bilo preživetje oskrbovancev, ki so prejeli vitamin D in so zboleli za covidom-19, 82,5 %, tistih, ki pa ga niso prejeli, pa le 44,4 %.

Siuka pravi, da je bil odziv slovenskih domov na njihovo pisanje pozitiven. Imajo pa zadnjo besedo domski zdravniki, ki vitamin predpišejo. Nazadnje so domovom pisali pred nekaj dnevi, ko so bila napisana priporočila. Pojasnjuje tudi, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) nima zadržkov pri predpisovanju vitamina D na zeleni recept, saj je nadomeščanje podprto z znanstvenimi dokazi, oskrbovanci pa v vseh letnih časih nimajo možnosti izpostavljenosti soncu.

Pravi, da ima sam s starejšimi dobre izkušnje glede razumevanja, zakaj je tako pomembno dodajanje tega vitamina. "To so ljudje, ki še znajo razmišljati z zdravo kmečko pametjo in jim je po razlagi takoj jasno in razumejo, da je vitamin D ene vrste oponašanje poletnega časa, ko zaradi sonca, UVB-žarkov in vitamina D imunski sistem deluje popolnoma drugače kot v zimskem času, torej veliko bolj učinkovito. Zato poleti smrkamo le en dan, medtem ko nas zimska viroza položi v posteljo za vsaj teden dni ali več. Razumejo, da je trenutno na južni polobli pozna pomlad in da se tam epidemija končuje prav zaradi tega."

Pomembno pa je, da jih tudi njihov osebni zdravnik izobrazi in poda relevantne informacije.