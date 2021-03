Vitamin D v zadostnih količinah postane gorivo za imunski sistem

Potem ko so znanstveniki poudarjali vpliv D vitamina na lažji potek covida-19, izsledki brazilske raziskave kažejo, da ta vitamin nima učinka. A raziskavo so izvedli na vzorcu bolnikov, ki so pred okužbo v telesu že imeli visoke ravni vitamina D. Slovenski strokovnjaki zato poudarjajo: "Vitamin D res ni zdravilo, toda v zadostnih količinah postane gorivo za imunski sistem."

