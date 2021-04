Vitamin D za starostnike tudi na recept: 'To je velik napredek'

Prvi dosežek delovne skupine za zagotavljanje preskrbljenosti z vitaminom D je enotna obravnava oskrbovancev domov za starejše in nepokretnih, poudarja dr. Marija Pfeifer, vodja skupine za preskrbljenost z vitaminom D iz Združenja endokrinologov Slovenije."Zavarovalnica je zdaj odobrila, da se jim sme predpisovati vitamin D na račun zavarovalnice, kar je velik napredek," izpostavi.

A pomembno je, da ima tudi odrasla, zdrava populacija ustrezne ravni vitamina D – te so ob okužbi ključne za aktivacijo imunskega sistema, pripoveduje gastroenterolog Darko Siuka, ki je več mesecev delal na covidnih oddelkih. Kot pove, so več kot tisoč študij in številne metaanalize pokazale, "da je pojavnost in obolevnost respiratornih virusnih okužb z dodajanjem D-vitamina bila manjša".

O zadnji, pravkar objavljeni študiji, izvedeni na 40.000 posameznikih, Pfeiferjeva pove: "Vitamin D je bil najbolj učinkovit, če so ga dajali vsak dan. Sicer pa ga priporočamo vsak dan ali pa enkrat tedensko."Nikakor pa ne manj pogostih, a večjih odmerkov.

In medtem ko poleti ustrezno dnevno količino D-vitamina dobimo že z opoldanskim 20-minutnim sprehodom, je najbolj problematično prav obdobje tik pred začetkom pomladi, ko smo brez dodajanja vse zaloge že porabili. "In kaj se napoveduje – še vedno sneženi zimski dnevi. Tako da še dva, tri tedne to ne bo možno. Zato tisti, ki imate doma še vedno kakšne zaloge vitamina – ne vrzite jih stran," opozarja Siuka.

Delovna skupina pripravlja tudi priporočila, da bi D-vitamin že v proizvodnji dodajali nekaterim živilom, kot to počnejo Skandinavci. In imajo, kljub pomanjkanju sonca, najbolj optimalne vrednosti D-vitamina v Evropi.