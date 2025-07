Vitanje še ni ven iz hudega, novi plazovi ogrožajo ceste in tudi hišo

Občino Vitanje, ki jo je v petek prizadelo neurje, so obiskali predstavniki pristojnega ministrstva ter uprave za zaščito in reševanje. Skupaj so pripravili prvo oceno stanja in si ogledali razmere. Po besedah župana skušajo zdaj preprečiti dodatno škodo, saj se zaradi nadaljevanja deževja prožijo novi plazovi. Po zadnjih podatkih so ogrožene predvsem ceste, pa tudi ena hiša.

"Plazovi se pojavljajo sproti, predvsem zaradi erozije in namočenosti tal. Točne številke trenutno ne moremo podati," je dejal župan Andraž Pogorevc.

Po trenutnih podatkih so ogrožene predvsem ceste, plaz pa naj bi ogrožal tudi eno hišo, je po obisku predstavnikov ministrstva za naravne vire in prostor ter uprave za zaščito in reševanje povedal Pogorevc. Kot je pojasnil, v občini izvajajo intervencijske ukrepe, s katerimi skušajo preprečiti škodo ob nadaljnjih padavinah, potem ko je davi znova deževalo, padavine pa so napovedane tudi za torek.

Gradbena mehanizacija je po županovih besedah na terenu v polni zasedbi. Aktiviranih je pet bagrov, prav toliko tovornjakov, poleg lokalnega komunalnega podjetja sodelujejo tudi gradbinci iz drugih občin.

"Prvi ukrepi so se začeli že v petek, najbolj intenzivno je bilo v soboto, danes pa predvsem čistimo jarke in urejamo dostopnost, da ne bi prišlo do še večje škode," je dodal. Zaradi poškodovane infrastrukture je dostop do nekaterih domov še vedno otežen, so pa mogoči obvozi, tako da po besedah Pogorevca vsak lahko pride domov, čeprav po daljši poti. Občina se bo po njegovih besedah trudila, da bo prevoznost zagotovljena vsem.

Voda je v petek poplavila tudi novozgrajene objekte, med njimi športni park, prostore novega vrtca in šolsko kuhinjo. Gre za objekte, ki so bili zgrajeni pred manj kot dvema letoma. "Zakaj seje to lahko zgodilo? Ker so se enormne količine padavin skoncentrirale na enem območju. Mostovi so bili dobesedno zamašeni z naplavinami iz višje ležečih predelov," je povedal Pogorevc.