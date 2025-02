VitaSolaris D3 za vsako gospodinjstvo - brezplačno

Vitamin D ima velik vpliv na naše počutje, pomemben pa je tudi za zdravje kosti, zob in mišic. Trenutno lahko letno zalogo vitamina D dobite brezplačno, zato je vredno preveriti, kako to storiti!

Natural Pharmaceuticals že več kot 7 let podpira Slovence s prehranskimi dopolnili norveške kakovosti. V Evropi je prehranska dopolnila Natural Pharmaceuticals kupilo že več kot 3 milijone ljudi. Podjetje je prisotno na več evropskih trgih. Trenutno poteka akcija "brezplačna letna zaloga vitamina D". Kako dobiti 360 tablet? In zakaj je dodajanje vitamina D pomembno na naši geografski širini?

8 od 10 prebivalcev Slovenije ima nizko raven vitamina D

Raziskava iz leta 2019 je pokazala, da ima le 20 odstotkov slovenskega prebivalstva optimalno raven vitamina D. To pomeni, da se lahko s posledicami nizke ravni tega vitamina spopada do 80 odstotkov ljudi v Sloveniji. Posledice so včasih bolj ali manj moteče.

Natural Pharmaceuticals se je zaradi povpraševanja Slovencev po vitaminu D odločil, da jih z brezplačnimi prehranskimi dopolnili spodbudi k skrbi za zdravje. Vsako gospodinjstvo lahko prejme brezplačno pakiranje (360 tablet) visokokakovostnega vitamina D. To je celoletna zaloga tega dragocenega vitamina. Brezplačno pakiranje lahko dobite preprosto in hitro.

Čeprav je pomen vitamina D že nekaj let medijsko izpostavljen, ga večina Slovencev še vedno ne jemlje dovolj resno. Na žalost vitaminu D pogosto ne posvečamo veliko pozornosti, vendar lahko močno vpliva na naše počutje in življenjsko ugodje.

3 razlogi za dodajanje vitamina D

Vsaj trije razlogi, zakaj je vitamin D je pomemben za naše zdravje. Prvič: skrbi za naše kosti, mišice in zobe. Drugič: pomaga vzdrževati normalno raven fosforja in kalcija v telesu. In tretjič, kar je še posebej pomembno, v jesenskem in zimskem času vitamin D podpira našo odpornost.

Kako naravno pridobimo vitamin D?

Obstajata dva načina. Z ustrezno prehrano lahko telesu zagotovimo vitamin D. Drugi način pa je izpostavljanje soncu. V prvem primeru, to je z uživanjem ustrezne prehrane, ga nikakor ni lahko zagotoviti. Še posebej zato, ker se nahaja predvsem v mastnih ribah, teh pa v Sloveniji še vedno pojemo premalo.

Kot narod smo odvisni od mesa, medtem ko uživamo veliko manj rib in morskih sadežev. V prehrano velja vključiti mastne morske ribe: losos, sled, skušo. Drugi izdelki, v katerih je prisoten vitamin D, so: jajčni rumenjaki, jetra, zorjeni sir, mlečni izdelki, rastlinska olja. Vitamin D je tudi pogost dodatek žitnim kosmičem.

Najboljši način za absorpcijo vitamina D je sinteza skozi kožo, za kar je potrebna sončna svetloba. Vendar je v našem podnebnem pasu pozimi premalo sončnih dni. Prav tako večino dneva sedimo v zaprtih prostorih. Zato je treba vitamin D redno dodajati.

Priporočen vnos vitamina D3

Koliko enot vitamina moramo vnesti v telo? Kadar vzdrževanje ustrezne ravni vitamina D ni enostavno, je vredno razmisliti o jemanju dodatkov.

Najvišji dnevni odmerek vitamina D v obliki prehranskih dopolnil (za zdrave odrasle do 75. leta starosti), ki ga je leta 2021 določila Skupina za prehranska dopolnila pri sanitarnem in epidemiološkem svetu, je 2000 IE (50 g).

Pri starejših ljudeh, pri katerih se proces sinteze v koži upočasni, je priporočeni dnevni odmerek vitamina D višji in znaša od 2000 do 4000 IE. Odmerek je treba prilagoditi glede na telesno težo in vsakodnevno prehrano.

Kako prejeti brezplačeno letno zalogo prehranskega dopolnila VitaSolaris D3?

Če želite dobiti brezplačno letno zalogo vitamina, obiščite spletno stran https://vitaminbrezplacno.si/ in kliknite na gumb "Da, želim prejeti brezplačno enoletno zalogo vitamina D". Nato si vzemite tri minute časa in izpolnite preprost obrazec – to je vse. Brezplačni preizkus vas ne zavezuje k nobeni naročnini ali kasnejši obveznosti.

Ali je letna zaloga vitamina D dejansko brezplačna? Naročanje brezplačnega pakiranja ni povezano z nobenim stroškom. Edino, kar plačate, je strošek poštnine: 2,99 EUR. Podjetje opravlja samo poštno naročilo. Strošek pošiljanja je standardna pristojbina, ki jo zaračuna pošta. Na gospodinjstvo lahko naročite samo en paket prehranskega dopolnila VitaSolaris D3.

Razlika med vitaminoma D3 in D2

V sestavi prehranskih dopolnil z vitaminom D lahko najdete tako vitamin D2 kot D3 – v čem se razlikujeta? Telo potrebuje oba, vendar je proizvodnja D2 cenejša in se pogosto dodaja različnim izdelkom, kot so že omenjeni žitni kosmiči. Vitamin D3 je težje dodajati. VitaSolaris je visokokakovostni vitamin D3, proizveden na Norveškem. Vsaka tableta vsebuje največji dnevni odmerek vitamina D, ki je priporočljiv za osebe, mlajše od 75 let.

Z naročilom VitaSolaris D3 na https://vitaminbrezplacno.si/ boste poskrbeli za svoje zdravje, ničesar ne boste izgubili, pridobili pa boste letno zalogo sončnega vitamina.



Viri:

1. List of permitted health claims, Commission Regulation (EU) No. 432/2012 of May 16, 2012.

2. https://www.nutris.org/sporocila-za-medije/nutrihealth-vitamin-d

3. Houghton L. A., Vieth R.: The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement. Am J Clin Nutr. 2006 Oct; 84(4): 694-7.

2006 Oct; 84(4): 694-7. 4. The EU Fish Market 2022: Discover the highlights.

Naročnik oglasne vsebine je Natural Ph.