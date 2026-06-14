Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

20 let Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

Štanjel, 14. 06. 2026 19.57 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
T.H.
20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

Vino, tradicija in viteštvo. V Vili Fabiani v Kobdilju so proslavili 20. obletnico ustanovitve Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras. Slovesnost je bila posvečena dvema desetletjema njihovega delovanja, povezovanja vinarjev ter negovanja vinske kulture in tradicije. Vrhunec dogodka pa je bilo odkritje kamnitega grba Združenja slovenskega reda vitezov vina, ki bo ostal tudi trajen simbol njihovega poslanstva.

Letos se obeležuje 20. obletnica ustanovitve Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras. Ob tej priložnosti so pripravili slovesnost, ki je bila namenjena počastitvi ustanovitve omizja, izrazu hvaležnosti vsem, ki so v minulih dveh desetletjih soustvarjali njegovo pot, ter odkritju trajnega znamenja viteškega poslanstva – kamnitega grba Združenja slovenskega reda vitezov vina.

Program je vključeval pozdravne nagovore gostitelja in viteškega prijatelja Andreja Malgaja, konzula Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Gašparja Gašparja Mišiča, ambasadorja Reda Štefana Pavlinjeka, častnega ambasadorja Milana Kneževiča ter slavnostni nagovor častnega člana prof. dr. Livia Jakomina.

"Slovenci imamo izjemna vina, prepoznana tudi v svetu, in kot pravijo – kakovost je vedno v majhnih steklenicah in zato imamo mi tudi manjše pridelovalce, ki pa so vrhunski in moramo znati okušati ter ceniti to njihovo delo in trud," je izpostavil Malgaj.

Slovesnost jubilejnega srečanja je z glasbenimi vložki dopolnila pevka Mojca Štoka, katere nastop je spremljal ključne trenutke programa in prispeval k svečanemu in dostojanstvenemu vzdušju obeležitve 20-letnice viteškega omizja.

Sledilo je slavnostno odkritje redovnega obeležja – kamnitega grba Združenja slovenskega reda vitezov vina, ogled latnika ZSRVV ter druženje ob vinih slovenskih vinarjev in skupna pogostitev.

Vrtovec: V primeru Knovsa poslanci opravljali zakonsko dolžnost

Moskisvet.com Tega o martinovanju gotovo še niste vedeli
24ur.com Iz Istre na vrh sveta: razprodano martinovanje Vinakoper in vabilo na novo vinsko doživetje 15. novembra v Kopru
24ur.com Odpiranje najstarejše rebule: Sedem desetletij truda in predanosti
24ur.com Na Martinov konec tedna tradicionalna vinska pot tudi v prestolnici
24ur.com Laško ponosno slavi tretje stoletje
24ur.com Slavospevi vinski kapljici po vsej Sloveniji; za volan le trezni
Cekin.si Kotányi Slovenija praznuje 30 let predanosti in uspeha
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
piu
14. 06. 2026 20.41
Janez bi potreboval ministrstvo za propagando......Kot najpomembnejše ministrstvo......
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
14. 06. 2026 20.08
Slovenska Istra? Končno vrnitev Istre matici Sloveniji?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Ločila sta se po 24 letih zakona, zamenjal jo je z mlajšo
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758