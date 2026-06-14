20 let Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

Letos se obeležuje 20. obletnica ustanovitve Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras. Ob tej priložnosti so pripravili slovesnost, ki je bila namenjena počastitvi ustanovitve omizja, izrazu hvaležnosti vsem, ki so v minulih dveh desetletjih soustvarjali njegovo pot, ter odkritju trajnega znamenja viteškega poslanstva – kamnitega grba Združenja slovenskega reda vitezov vina.

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

"Slovenci imamo izjemna vina, prepoznana tudi v svetu, in kot pravijo – kakovost je vedno v majhnih steklenicah in zato imamo mi tudi manjše pridelovalce, ki pa so vrhunski in moramo znati okušati ter ceniti to njihovo delo in trud," je izpostavil Malgaj.

Program je vključeval pozdravne nagovore gostitelja in viteškega prijatelja Andreja Malgaja , konzula Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Gašparja Gašparja Mišiča , ambasadorja Reda Štefana Pavlinjeka , častnega ambasadorja Milana Kneževiča ter slavnostni nagovor častnega člana prof. dr. Livia Jakomina .

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras

20. obletnica Viteškega omizja za Slovensko Istro in Kras Aljoša Kravanja

Slovesnost jubilejnega srečanja je z glasbenimi vložki dopolnila pevka Mojca Štoka, katere nastop je spremljal ključne trenutke programa in prispeval k svečanemu in dostojanstvenemu vzdušju obeležitve 20-letnice viteškega omizja.

Sledilo je slavnostno odkritje redovnega obeležja – kamnitega grba Združenja slovenskega reda vitezov vina, ogled latnika ZSRVV ter druženje ob vinih slovenskih vinarjev in skupna pogostitev.