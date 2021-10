Vitka. Razstrupljena! Zdrava.

Po vseh razočaranjih, ki jih prinesejo diete z obljubami o hitrem učinku, si je treba priznati: nič se ne zgodi čez noč. Začnemo z dieto, dosežemo kratkoročni učinek, čez nekaj časa pa smo spet na začetku ali še s kakšnim kilogramom več. Zakaj? Ker lahko dolgoročno zdravo težo dosežemo le z kombinacijo preprostih principov: uravnoteženim jedilnikom, fizično aktivnostjo in s pomočjo ekološkega dopolnila Eko vitalna.

Kako deluje? Pomoč iz narave za ključne procese v telesu

Jetra so izjemno pomembna pri presnovi maščob, zato naj dobro delujejo. Pegasti badelj je znan čistilec, ki jim pomaga z razstrupljevalnimi učinki. Indijski trpotec pomaga pri urejanju prebave. Cimet spodbuja metabolizem in uravnava raven krvnega sladkorja. Kopriva odvaja vodo in učinkuje čistilno na sečne poti. Ingver je naravni topilec maščob in pomaga pri odstranjevanju odvečne vode iz telesa. Svetlikava pološčenka ali reishi pa je znana zaradi ugodnega vpliva na raven holesterola.