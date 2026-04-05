Slovenski zdravniki v Afriki: Utrip Zambije skozi stetoskop

Anamarija, Adriana, Nina, Hana, Tim in Živa - to je šesterica bodočih zdravnikov in zobozdravnice, ki je pred natanko enim letom odpotovala v Zambijo ... in tri mesece v mestu Nangoma pomagala zdesetkanemu kadru v skromni misijonski bolnišnici.

Adriana Mediževec, mlada zdravnica: "Pri vizitah, v operacijskih dvoranah pri operacijah, carskih rezih, porodih, Živa je prevzela delo v zobni ambulanti."

Pred odpravo so zbirali denar, da so lahko v Afriki kupili zdravila, obliže, tudi ultrazvok in EKG: "Smo se v bistvu odpravili še na bolj ruralne dele, kjer smo potem izvajali programe cepljenja in preventive."

Delo v tretjem svetu jih je naučilo prilagodljivosti in hvaležnosti - elektrika in delovanje naprav nista bili samoumevni, diagnostika je bila skopa in počasna, naštevata. Anamarija Mihovec pravi: "Tukaj si iz bolnišnice navajen, da narediš krvne preiskave in dobiš izvid formata A4 iz laboratorija. Tam smo morali pa res dobro razmisliti, če smo se sploh odločili, da bi iz krvi lahko karkoli sploh razbrali. In če si naredil laboratorij, si mogoče dobil tri preiskave. Ampak zaradi tega moraš potem malo bolj zaupati samemu sebi, da verjameš, da je tisto, kar misliš, mogoče res diagnoza."

Kljub obojestranskemu kulturnemu šoku so se z domačini lepo razumeli: "Z nami so na cesti delali selfije, fotografije, videe, kdaj pa kdaj smo se še podpisali. Predvsem z zdravniki smo se zelo dobro podružili, so nam sčasoma zaupali in mi njim. Med drugim je tam zelo popularen bilijard in nogomet, ogromno smo tudi Enke preigrali!"

Vsa ta doživetja so zdaj zbrana v knjigi Utrip Zambije skozi stetoskop. Kot pravi Mihovčeva: "Se nam je vsak dan zgodilo tako veliko, da je bilo težko strniti v dve strani zapisov, kar se nam je dogajalo čez teden. Tako da so potem pač nastajali kar dnevniški zapisi po urah. Recimo ob istem času smo bili mi oziroma skupina razdeljena na tri oddelke, tako da se ob istem času na treh oddelkih dogaja različna zgodba."

To ni le spomin zanje, služi lahko tudi kot priprava za naslednje odprave, pravi. In ima dobrodelno noto: "Del od prodaje knjige bo šel potem za popotnico naslednjim odpravam. Ena je že šla naprej v Zambijo, ampak se še dve zdaj pripravljata."

Je tudi zahvala donatorjem, priložnost, da odpravo podoživijo zdravniki, ki so tam že bili, nanjo pa se seveda lahko vsaj skozi besedo podajo tudi vsi ostali bralci.