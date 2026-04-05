Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenski zdravniki v Afriki: Utrip Zambije skozi stetoskop

Ljubljana , 05. 04. 2026 07.00 pred 23 dnevi 2 min branja 10

Avtor:
Tjaša Dugulin
thumbnail

Da delo daleč stran od zahodne medicine pomeni poklicno in osebno šolo za vse življenje, hitro spoznajo študenti, ki se vsake tri mesece podajo na humanitarne medicinske odprave v Afriko. Mlada zdravnica Anamarija Mihovec je vtise svoje skupine pred kratkim zbrala v knjigi "Utrip Zambije skozi stetoskop", ki bralca popelje od bolniških postelj in operacijskih dvoran do precej drugačnega življenja domačinov. Del od prodaje bo namenjen prihodnjim odpravam.

Anamarija, Adriana, Nina, Hana, Tim in Živa - to je šesterica bodočih zdravnikov in zobozdravnice, ki je pred natanko enim letom odpotovala v Zambijo ... in tri mesece v mestu Nangoma pomagala zdesetkanemu kadru v skromni misijonski bolnišnici.

Adriana Mediževec, mlada zdravnica: "Pri vizitah, v operacijskih dvoranah pri operacijah, carskih rezih, porodih, Živa je prevzela delo v zobni ambulanti."

Pred odpravo so zbirali denar, da so lahko v Afriki kupili zdravila, obliže, tudi ultrazvok in EKG: "Smo se v bistvu odpravili še na bolj ruralne dele, kjer smo potem izvajali programe cepljenja in preventive."

Delo v tretjem svetu jih je naučilo prilagodljivosti in hvaležnosti - elektrika in delovanje naprav nista bili samoumevni, diagnostika je bila skopa in počasna, naštevata. Anamarija Mihovec pravi: "Tukaj si iz bolnišnice navajen, da narediš krvne preiskave in dobiš izvid formata A4 iz laboratorija. Tam smo morali pa res dobro razmisliti, če smo se sploh odločili, da bi iz krvi lahko karkoli sploh razbrali. In če si naredil laboratorij, si mogoče dobil tri preiskave. Ampak zaradi tega moraš potem malo bolj zaupati samemu sebi, da verjameš, da je tisto, kar misliš, mogoče res diagnoza."

Kljub obojestranskemu kulturnemu šoku so se z domačini lepo razumeli: "Z nami so na cesti delali selfije, fotografije, videe, kdaj pa kdaj smo se še podpisali. Predvsem z zdravniki smo se zelo dobro podružili, so nam sčasoma zaupali in mi njim. Med drugim je tam zelo popularen bilijard in nogomet, ogromno smo tudi Enke preigrali!"

Vsa ta doživetja so zdaj zbrana v knjigi Utrip Zambije skozi stetoskop. Kot pravi Mihovčeva: "Se nam je vsak dan zgodilo tako veliko, da je bilo težko strniti v dve strani zapisov, kar se nam je dogajalo čez teden. Tako da so potem pač nastajali kar dnevniški zapisi po urah. Recimo ob istem času smo bili mi oziroma skupina razdeljena na tri oddelke, tako da se ob istem času na treh oddelkih dogaja različna zgodba."

To ni le spomin zanje, služi lahko tudi kot priprava za naslednje odprave, pravi. In ima dobrodelno noto: "Del od prodaje knjige bo šel potem za popotnico naslednjim odpravam. Ena je že šla naprej v Zambijo, ampak se še dve zdaj pripravljata."

Je tudi zahvala donatorjem, priložnost, da odpravo podoživijo zdravniki, ki so tam že bili, nanjo pa se seveda lahko vsaj skozi besedo podajo tudi vsi ostali bralci.

vizita anamarija mihovec Zambija humanitarna misija študenti medicine zdravstvena oskrba dobrodelnost
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natas999
06. 04. 2026 19.08
kr tm naj ostanejo
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
05. 04. 2026 13.27
Super, ko bj se za slovenijo, ki vas živi toliko brigali!!!
Odgovori
+5
6 1
patogen
05. 04. 2026 14.08
Ti ne živiš nobenega od njih. Slovenija živi pa ogromno družboslovcev. Od katerih ni nič.
Odgovori
+0
2 2
konc
05. 04. 2026 13.08
Slovenski zdravniki v Afriki, pri nas pa čakalne dobe za umret. Bravo! Upam, da ste si nafilali ego.
Odgovori
+5
6 1
patogen
05. 04. 2026 14.07
Kaj se bodo na tebi učili? Boš poskusni zajček?
Odgovori
-2
1 3
konc
05. 04. 2026 14.48
patogen: A tako se zdravniki učijo? Da grejo na poskusne zajčke v Afriko? Hecen si...
Odgovori
+0
1 1
patogen
05. 04. 2026 17.55
Daj ne nabijaj. Če v Sloveniji nimaš vseh certifikatov in A testov, se ne smeš dotakniti pacienta. V zadnjem letniku fakultete jih pač nimajo. V Afriki je pa tako, da je bolje zdravnik brez A testov, kot pa noben zdravnik. Pri avtu ti ne velja proizvajalčeva garancija, če ni popravilo od pooblaščenega servisa. Enako je v medicini.
Odgovori
+0
1 1
Dragica Cegler
05. 04. 2026 12.29
A so dobili dovoljenje od ZZZS?Vprašam,ker haz čakam na pregled že 4 nesece.yse oravi haz naj si ga plačam,, če ga rabim,dohtarji katerim sem oa tudi jaz plačevala šolanje bido delali pa v Afriki.
Odgovori
+9
10 1
Nightingale
05. 04. 2026 11.44
Pri nas ni dovolj dela?
Odgovori
+8
9 1
Onxxx13
05. 04. 2026 09.12
Tukaj imate zambijo v državi ki vas izobražuje.
Odgovori
+12
13 1
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669