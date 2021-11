'Vizjak dosegel novo dno standardov (ne)integritete javnih funkcionarjev'

Medtem ko minister Vizjak ne prevzema odgovornosti za svoja dejanja in vztraja, da so pogovori s Petanom leta 2007 potekali izključno v želji, da zaščiti interese države v procesu lastninjenja Term Čatež, so predstavniki nadzornikov in malih delničarjev prepričani, da bi moral minister odstopiti, saj gre za številne kršitve zakonodaje in standardov.

Medtem ko minister Andrej Vizjak vztraja, da v pogovoru z Bojanom Petanom o Termah Čatež iz leta 2007, ki smo ga razkrili v oddaji 24UR Zvečer, ni storil ničesar nezakonitega, še več, trdi, da je ves čas zgolj branil državni interes in gre pri objavi posnetka zgolj za medijski konstrukt in politični napad nanj, pa so v Združenju nadzornikov Slovenije in Vseslovenskem združenju malih delničarjev prepričani, da gre za številne kršitve zakonodaje in bi moral minister za svoje ravnanje odgovarjati.

Združenje nadzornikov: Vizjak bi moral takoj odstopiti V strnjenem odzivu Združenje nadzornikov Slovenije navaja, da je odziv ministra Vizjaka na njegovo ravnanje izpred 14 let, sporno tako z vidika korporativnega upravljanja in prava družb kot tudi protikorupcijske zakonodaje, ki je takrat in tudi danes ureja ta področja, neprimeren, saj bi zaradi tega moral nemudoma prevzeti politično odgovornost in takoj odstopiti. "Kot javni funkcionar je s svojim takratnim ravnanjem in sedanjimi odzivi na razkritja izgubil vso kredibilnost in zaupanje. Normaliziranje svojega ravnanja s komentarjem, da je vse delal v dobro države, ne zdrži, saj je kot javni funkcionar zavezan ne le spoštovanju zakonov, ampak tudi najvišjih standardov pri svojem delovanju," navajajo v odzivu in dodajajo: "Njegovo distanciranje od svoje izjave glede sodnikov je kontradiktorno v svojem bistvu, saj to lahko le skrajno obžaluješ in se opravičiš. Poskus normaliziranja njegovega ravnanja in odziva nanj je nedopusten in predstavlja novo dno standardov (ne)integritete javnih funkcionarjev."

V kolikor je posnetek avtentičen, je nesprejemljivo, nedopustno in vsekakor obsojanja vredno in takšen človek, v kolikor je to dokazano, nikoli ne bi smel zasedati javne funkcije. —Prvi mož KPK Robert Šumi o odgovornosti ministra Vizjaka

VZMD: Vsebina pogovora je v večini segmentov naravnost šokantna V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) opozarjajo, da se že vse od ustanovitve leta 2005 soočajo s številnimi primeri izigravanj in oškodovanj malih delničarjev, čemur so se vselej skušali zoperstavljati po najboljših močeh. "Pri tem smo kaj hitro ugotovili, da je zaščita pravic in interesov malih vlagateljev toliko težja, ko je šlo oziroma gre za sprego med predstavniki oblasti oziroma državo in/ali t. i. paradržavnimi skladi, kot so KAD, SOD/SDH, DUTB in podobni ter velikimi delničarji in poslovodstvi (velikih delničarjev ali ciljnih družb), ki želijo družbe privatizirati, pogosto ali celo praviloma na račun in z oškodovanjem ostalih manjših vlagateljev in/ali same ciljne družbe."

icon-expand Minister Vizjak je v svojih pojasnilih medijem večkrat govoril neresnice in pri tem pozabil na zakone in etična pravila političnega delovanja. FOTO: Bobo