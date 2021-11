Afera Glupi davki: Vizjak in Petan v uro dolgem pogovoru kar štirikrat o davkih

Nocoj ob 22.15 bomo objavili še neslišane dele pogovora! Slišali boste, da sta se Vizjak in Petan med več kot enournim pogovorom kar štirikrat dotaknila teme plačevanja davkov. Vizjak je Petana prepričeval, naj ne spelje posla, pri katerem bi moral plačati več milijonov davka. To bi bilo glupo, mu je dejal.

Kot je povedal v v izjavi za javnost, je Petan "usodno izčrpal" Terme Čatež, način prevzema, predvsem umik delnic Term v lasti Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož, ki je Terme v začetku leta 2008 stal 31,2 milijona evrov, pa je bil "kriminalno in glupo dejanje" .

V sredo smo v oddaji 24UR ZVEČER objavili nov, šestminutni posnetek pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom . Vizjak, ki je ob objavi prvih posnetkov trdil, da gre za zlepljenko, je tokrat potrdil avtentičnost daljšega posnetka, še vedno pa trdi, da ni storil nič narobe, saj da je ščitil državni interes in skušal preprečiti oškodovanje Term Čatež. Vizjak je tudi ponovno zanikal, da bi komurkoli kadarkoli svetoval davčno utajo ali izogibanje plačila davkov.

Opozicijske stranke so ga pozvale k odstopu in ponovile, da je čas za predčasne volitve. Kot so sporočili v LMŠ, SD in Levici, sta sedaj na potezi stranka NSi in njen predsednik Matej Tonin.

Pojavili so se tudi pozivi organom pregona, naj preverijo obstoj morebitnih kaznivih dejanj. Na Policijski upravi Novo mesto so potrdili, da policija vse razpoložljive podatke celovito preverja. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani pa so potrdili, da v zadevi vodijo predkazenski postopek.