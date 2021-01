Vizjak: Cilj stanovanjske politike je nuditi več javnih najemnih stanovanj

Ministrstvo želi z novelo urediti najbolj pereča vprašanja in hkrati prispevati k izvajanju nacionalne stanovanjske politike, ki velja za desetletno obdobje, je na novinarski konferenci, ki je potekala po spletu, dejal minister za okolje in prostor Vizjak.

Najpomembnejša sprememba zakona je tako po njegovih besedah uskladitev vrednosti točke, s katero se določa neprofitna najemnina, s sedanjih 2,63 evra na 3,50 evra v treh letih. Tako bi se najemnina za 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje v treh letih zvišala s sedanjih 215 na 285 evrov, je ponazoril.

Hkrati se bo zvišala subvencija za socialno šibke."To pomeni, da s tem ukrepom nič ne posegamo v socialni položaj šibkih, hkrati pa omogočamo nadaljnjo gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj tako republiškega kot občinskih stanovanjskih skladov," je dodal Vizjak.

Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj

Ta sredstva bi zagotovili z višjim dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS (SSRS) in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu se bo lahko SSRS zadolžil za 50 odstotkov namenskega premoženja sklada, in sicer 10 odstotkov po zakonu o javnih skladih in dodatnih 40 odstotkov po tem zakonu (sedaj 20 odstotkov). Občinski skladi naj bi se po novem lahko pri SSRS zadolžili v višini do 40 odstotkov namenskega premoženja javnega sklada (sedaj do 10 odstotkov). Skladi bi se lahko tako po ministrovih besedah zadolžili za dodatnih 200 milijonov evrov.

Novela ne predvideva sistemskega vira za gradnjo stanovanj. Vizjak namreč ocenjuje, da bodo sredstva iz dodatnega zadolževanja – skupaj s še dodatnimi 100 milijoni evrov za gradnjo javnih najemnih stanovanj v programu sklada za okrevanje in odpornost – glede na kadrovske zmožnosti skladov "kar obilen zalogaj", pa tudi pri gradni javnih najemnih stanovanj"želimo neko vzdržno rast, ne želimo pretiravati".