Vizjak o spornem posnetku: Želijo mi odrezati glavo

Spomnil je, da so glave ministrov že letele zaradi smeti. "Spomnite se ministra Erjavca, tudi on je moral odstopiti zaradi smetarskih kant. Gre za že videno, konstrukt, ki ga akterji smetarske mafije uporabljajo prav za ta namen – ob najavljenih spremembah zakonodaje, ki bi končno naredile red."

"Gre za namene, da se moja glava odreže. To je naravnost smešno, da se posnetek po 14 letih od teh izrečenih besed pojavi v medijih, in sicer prav v trenutku, ko je pred vlado sprejem zakona o varstvu okolja, ki dela konec tem mahinacijam smetarske mafije, ki omogoča tem, ki upravljajo s smetmi v Republiki Sloveniji, milijonske dobičke. In to je država plačevala še do lani, ko je morala pospravljati smeti iz skladišč gospodarskih javnih služb ," je Vizjak povedal v oddaji 24UR ZVEČER.

Ko mu je voditelj Uroš Slak dejal, da zdaj dobro preusmerja pozornost na smetarsko mafijo, za katero sploh ne vemo, ali obstaja ali ne, je Vizjak dejal, da mafija zagotovo obstaja, saj nas stane milijone. "Če vi tega ne veste, je to drug problem. Mi to čutimo na proračunu in uporabniki komunalnih stroritev danes na svojih položnicah plačujejo več, kot bi bilo treba, prav zato, da si nekdo mastno reže kruh in reže okoljskega ministra, ki želi narediti red na tem področju."

Torej na posnetkih ni njegovega glasu? Na to minister Vizjak ni odgovoril. "Želim samo povedati, da je zadeva iztrgana iz celotnega posnetka," je ponovil svoje besede. Če želite priti resnici do dna, naju soočite z gospodom Petanom ob predvajanju celotnega posnetka, je predlagal. Slak mu je povedal, da smo Petana danes klicali, vendar ni dvigoval telefona. "Potem je on očitno del problema, ne del rešitve," je odvrnil Vizjak.

Pa vendar. Na posnetku se sliši, kako minister reče, da je "glupo plačevati davke". "Ali to torej niso vaše besede?" ga je spraševal Slak. "Želite mi podtakniti, da sem svetoval davčno utajo. Nasprotno, davke je treba plačevati. Imate posle, kjer nisi zavezan plačevati davka po zakonu in je to zakonito, in posle, kjer si zavezan. To je čisto normalna poteza, ki jo uporabljajo številna podjetja in to niso davčne utaje. Napeljevanja k davčni utaji nikoli ne boste slišali iz mojih ust," je zatrdil.

Opozoril je tudi, da je ta "manever" precej nesmiseln. "Slišal sem v prispevku, da naj bi šlo za okoli 30 milijonov davka. To je za firmo, ki je danes po borznih vrednostih vredna 14 milijonov evrov. Zato se vidi, da je to lepljenka, iztrgana iz konteksta. Dajmo se soočiti z gospodom Petanom ob predvajanju celotnega prispevka," je znova pozval.

Stalno je poudarjal, da gre za 15 let star posnetek. Slak ga je opomnil, da to ni važno, saj je bil tudi takrat minister. "Vidi se motiv. Če bi bilo nekomu v interesu raziskati ozadje teh mojih besed, če so to sploh moje besede, potem bi to dal takoj na mizo in bi v času, ko je še bilo aktualno in je bil možen pregon, to sprožil. Ne, to je bilo uporabljeno 15 let potem, ko je na mizo prišel zakon, ki dela konec malverzacijam, velikim zaslužkom smetarske mafije. To je usmerjeno v to, da se mi odreže glavo, da me razrešite s položaja z namenom, da se omogoči enormne zaslužke na smeteh tej mafiji še naprej."

Petanu ne bi nikakor in v nobenem primeru svetoval, kaj naj počne, je še zatrdil Vizjak in izpostavil, da ni prišlo do nobene aktivnosti oz. ni bilo posledic. Omenil je tudi možnost, da so na posnetku izseki različnih pogovorov. S kom in o katerem podjetju je bilo potemtakem govora, pa minister ni želel razkriti, češ da bo to razvidno iz celotnega posnetka, če ga bomo na naši televiziji predvajali.