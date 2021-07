Minister sicer meni, da se je referendum zlorabil in ugrabil za neke druge cilje, tudi politične. Kot je dejal, je njegov naslednji korak jasen - še naprej si bo prizadeval, kako povečati denar za vzdrževanje vodotokov in kako preprečiti, da bi nam vode delale škodo, ko prestopijo svoje bregove.

Ljudje so po njegovih besedah "žal" glasovali, kakor so glasovali. " Bomo se potrdili na nek drug način zagotoviti ta denar, ampak žalostno je, da nista bila prepoznana osnovni cilj in namen zakona ," je ponovil.

Ne glede na rezultat referenduma si bodo na ministrstvu za okolje in prostor po besedah ministra Andreja Vizjaka vedno prizadevali za ohranjanje okolja, narave in slovenskih voda. "Tudi namen in cilj tega zakona je bil takšen - kako dodatno zaščititi priobalni pas, omejiti gradnjo in nameniti več denarja za vzdrževanje vodotokov, " je dejal.

Na vprašanje, ali je zdaj morda v igri njegov odstop, je dejal, da si bo še naprej pri svojih najboljših močeh prizadeval za ohranjanje slovenske narave, voda in okolja. " Če bo kdorkoli prepoznal, da sem s svojim dejanjem kakorkoli ogrozil to vrednoto, naj mi to jasno in argumentirano soroči in bom razmislil tudi o kakšnem odstopu. Še enkrat povem, da v tem zakonu vidim same pluse za slovenske vode in za varnost ljudi."

SD: Vlada je močno izgubila zaupanje, ljudje so glasovali za spremembe

Volivke in volivci smo v rekordnem številu odšli na volišča in dali glas za spremembe. To je zmaga ljudi. Dokazali smo, da je z udeležbo na volišču sprememba mogoča, so sporočili iz SD.

"Danes smo zavarovali vodo, zdaj je treba zavarovati še demokracijo. Čas je za spremembe," je po objavi prvih neuradnih rezultatov poudarila predsednica Tanja Fajon.

Ljudje so po njenem mnenju "jasno in glasno sporočili: spremeniti moramo odnos do narave in našega okolja". Sporočili so tudi, da vlada Janeza Janše nima njihovega zaupanja. "Predsednik vlade, ki ima tako nizko podporo ljudi, ne more uspešno voditi Slovenije in najbolje bi bilo, da odstopi. To je večinska volja ljudi! Če se to ne bo zgodilo, pa moramo v opoziciji resno premisliti o morebitnem novem poskusu konstruktivne nezaupnice, da dosežemo predčasne volitve, da dosežemo spremembe. Socialni demokrati smo pripravljeni prevzeti pobudo", je še dejala Fajonova.

Obenem se je zahvalila vsem, ki so oddali svoj glas proti. "Še posebej pa vsem aktivistom med Socialnimi demokrati in v tem izjemnem gibanju, ki je nastalo v tej kampanji. To mi daje upanje in zaupanje, da je pred nami dobra prihodnost."