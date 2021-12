Vizjak po prestani interpelaciji: Večina prepoznala, da štejejo dejanja, ne besede

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je očitno tudi del opozicije prepoznal, da so očitki v interpelaciji za lase privlečeni. Še posebej pomembno se mu zdi, da je večina prepoznala, da štejejo dejanja, ne besede. Njegov odhod z ministrskega mesta je sicer podprlo 43 poslancev, 29 jih je bilo proti.

icon-expand Andrej Vizjak po glasovanju o interpelaciji ostaja minister za okolje FOTO: Bobo

Minister za okolje Andrej Vizjak je po glasovanju dejal, da nad rezultatom glasovanja ni presenečen, saj imajo vlagateljice interpelacije – opozicijske SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezani poslanci – skupaj 43 poslancev, toliko pa jih je tudi glasovalo za njegovo razrešitev. Poslanci koalicijske NSi so bili sicer pri glasovanju vzdržani, čemur pa Vizjak ne pripisuje večjega pomena, saj po Ustavi štejejo glasovi za interpelacijo. Kot je ocenil, očitno nekateri poslanci niso mogli mimo izjav izpred 14 let. Zatrdil je, da takšno ravnanje razume in je prepričan, da to ne bo vplivalo na njegov odnos do dela v koaliciji. Ob tem je znova poudaril, da štejejo dejanja in ne besede, ki jih posamezniki pogosto izrečejo v neformalnih pogovorih, čeprav so te včasih grobe in neprimerne. "Verjetno bi se marsikateri Slovenec znašel v razmeroma zoprnem položaju, če bi objavljali prisluhe pogovorov nekih zasebnih druženj ali sestankov," je prepričan Vizjak. Kot je spomnil, se je to ob objavi posnetkov pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom zgodilo tudi njemu, a da ti očitno niso bili dovolj obremenilni, saj so jih morali še lepiti in prirejati, da je nastala zadeva še bolj nadležna. Poudaril je, da je preživel nekaj najbolj zoprnih mesecev, ob tem pa še opravljal dolžnosti, ki so ga doletele v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Med drugim je na mednarodni konferenci v Glasgowu zagovarjal stališča EU do okoljskih vprašanj, ves ta čas pa se je po nepotrebnem ukvarjal še z interpelacijo, je izpostavil. Hkrati je Vizjak prepričan, da ga je interpelacija utrdila v prepričanju, da dela po svoji vesti to, kar je prav. Kot je poudaril, je v življenju vedno ravnal po svoji vesti, tudi ko se je leta 2007 zavzemal, da ne bi prišlo do prevzema ene najpomembnejših družb v občini, v kateri živi, torej Term Čatež.

Vizjak je ob tem še zatrdil, da si bo do konca mandata prizadeval izpeljati projekte, ki so si jih na ministrstvu zastavili. Pri tem je kot ključno izpostavil Zakon o varstvu okolja, ki je že v parlamentarnem postopku in bo po njegovih besedah velik korak za varstvo okolja v Sloveniji in k dokončni ureditvi vprašanja odlaganja odpadkov. Ali bo kandidiral tudi na naslednjih državnozborskih volitvah, ni želel komentirati. Kot je dejal, so vse možnosti odprte, saj da še nikoli ni rekel nikoli. Vizjaka podprli v SDS in SMC, v koalicijski NSi so se glasovanja vzdržali Na glasovanju o interpelaciji je sicer za Vizjakov odhod glasovalo 43 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP. Za razrešitev bi morali predlagatelji zbrati 46 glasov. Poslanci NSi in DeSUS so se vzdržali, 29 poslancev SDS in SMC pa je Vizjaka podprlo. Poslancev SNS in narodnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani.

Medved: Neuspela interpelacija pirova zmaga za Vizjaka Poslanec LMŠ Rudi Medved je neuspelo interpelacijo proti ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku označil za pirovo zmago. "To je pirova zmaga, ko za to, da ostaneš minister, zadošča manj kot tretjina glasov vseh poslancev. Izvolijo te s 46 glasovi, pri interpelaciji pa bi lahko dobil le en sam glas podpore, a bi lahko še vedno ostal minister," je dejal.

icon-expand Po mnenju poslanca LMŠ Rudija Medveda je prestana interpelacija pirova zmaga. FOTO: Bobo