Vizjak pod drobnogledom kriminalistov

Portal Necezurirano poroča, da so kriminalisti NPU konec novembra obiskali ministrstvo za okolje in prostor, ki ga je v prejšnji Janševi vladi vodil Andrej Vizjak. Ministrstvo pod vodstvom Uroša Brežana je NPU izročilo vso potrebno dokumentacijo. Kot so pojasnili za portal, kriminalisti postopek vodijo zaradi razlogov za sum kaznivega dejanja, vsebine pa niso želeli komentirati. A po informacijah portala so jih zanimali posli ministrstva s podjetjem Sol.Lex.Sus, ki ga obvladuje Senko Pličanič. Gre za prijatelja Andreja Vizjaka in nekdanjega hišnega svetovalca ministrstva.

V času vodenja ministrstva je Pličanič z ministrstvom sklenil več poslov v vrednosti več kot 600.000 evrov, poroča Necenzurirano. Sklenili so tudi pogodbo, ki mu bo v devetih letih prinesla 2,4 milijona evrov prihodkov. Pličaniču naj bi donosne pogodbe, ki bi mu zagotavljale monopol pri pripravi zakonodaje, omogočil prav Vizjak z organizacijskimi spremembami na ministrstvu. Med drugim je razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva. Ena njihovih ključnih nalog je bila priprava zakonodaje.

Z oslabitvijo uradniškega aparata je Vizjak odprl pot za povečanje vpliva političnih prijateljev in lobistov na pripravo zakonov in predpisov, piše portal Necenzurirano.