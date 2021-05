Vizjak: Podpisniki so bili zavedeni, gre za zbiranje podpisov proti pitni vodi

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak meni, da so bili podpisniki zavedeni, saj ne gre za referendum za pitno vodo, ampak za zbiranje podpisov proti pitni vodi. Po njegovi oceni zakon, ki je predmet te pobude, dodatno ščiti priobalni pas pozidave, zlasti zasebnih vlagateljev. V skladu z novim zakonom tam ne bi mogli več graditi zasebnih hiš, očitno pa je politika, zlasti leva, ocenila, da ne more izpolniti svojih ambicij izkoriščanja pasa, dodaja Vizjak.

Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog medtem meni, da minister javnost zavaja. "Minister bi nas rad prepričal, da smo zavedene vse okoljevarstvene organizacije, vsa stroka, ki dela z vodami, zavedenih pa je tudi na tisoče ljudi, ki so dali svoje glasove. Prav imata samo Vizjak in Počivalšek. To ne bo prepričalo državljanov," dodaja.

Vizjak Macerlu očita, da ni prebral zakona."Po tem zakonu namenjamo več denarja za vzdrževanje vodotokov in poplavno varnost, onemogočamo gradnjo tovarn, ki uporabljajo nevarne snovi, zasebne objekte, vile. Očitajo pa nam ravno nasprotno,"poudarja Vizjak.

"Minister trdi, da reke in vodo zaščitimo tako, da jo zacementiramo in ogradimo. To je njegova trditev,"pravi Macerl, ki poudarja, da je bila v prejšnjem zakonu res dovoljena izjema, ki se je sicer redko uporabljala, vlada pa je mogla dati dovoljenje za gradnjo. Nov zakon pa dovoljuje v naravi enostavne objekte in za javno uporabo, kot so trgovine, hoteli nakupovalni centri, opozarja Macerl. "To pomeni, da bo v priobalnem območju na tisoče gradenj."

Po besedah Vizjaka zakon o vodah ne ureja posegov v prostor, ureja le vodna soglasja. "Ne morete graditi objektov v naravi na podlagi zakona o vodah. Nemogoče, to je navadno zavajanje," dodaja. Kot je še povedal, bo poslej tudi za enostavne objekte potrebno vodno soglasje, ki do zdaj ni bilo potrebno. Kot pravi Vizjak, ministrstvo zdaj bistveno zaostruje pogoje za graditev na priobalnem pasu, zakon pa da je namenjen zaščiti pitne vode.

Macerl poudarja, da ne morejo biti občine tiste, ki bodo varovale ta območja, saj zasledujejo investicije. "Če želimo zavarovati pitno vodo, tega ne more varovati občina."

Vizjak meni, da je celotna zadeva 'spolitizirana'. "Ko so nevladniki ugotovili, da nimajo dovolj podpisov, so aktivirali leve stranke. Imamo dokazila, da so se Socialni demokrati na predsedstvu odločili in poslali depešo vsem svojim članom, da se aktivirajo in da pomagajo zbirat podpise. Gre za navezavo nekatere civilne družbe s politiko leve strani, ki jim očitno paše nadaljnja pozidava priobalnega pasu," meni Vizjak.

Macerl mu odgovarja, da okoljevarstvene organizacije nagovarjajo ljudi vseh prepričanj, tudi stranke. "Eni so zbirali glasove, drugi delajo proti vodi."Sam meni, da zadeva ni spolitizirana, saj da nevladne organizacije govorijo enako že od prvega dneva. Obdobje, ki prihaja, pa bo s seboj prineslo težave, meni, saj bo poskušalo ljudi razdeliti na dva pola. "A ljudje se ne bodo predali, saj gre za vodo, ki je naša in ne od politikov," je jasen Macerl.