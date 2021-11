Tonin, Počivalšek in Janša glede Vizjaka molčijo, brez odgovora tudi Pahor

Po tem, ko smo v sredo v oddaji 24UR ZVEČER objavili šestminuten posnetek pogovora ministra Andreja Vizjaka s predsednikom uprave DZS Bojanom Petanom , pa tudi forenzično preiskavo, ki je ovrgla Vizjakove trditve, da gre za lepljenko, so se včeraj cel dan vrstili odzivi. In medtem ko je bila opozicija jasna in glasna v svojih pozivih k Vizjakovemu odstopu in predčasnim volitvam, pa prvaki strank koalicije v tej zadevi še niso zavzeli jasnega stališča.

V NSi se o podpori Vizjaku še niso odločili, pa čeprav so pred dvema tednoma napovedovali, da bo izgubil njihovo podporo, če se izkaže, da so posnetki pristni. Kot so sporočili včeraj, se bodo o novih dejstvih in posnetku pogovora med Vizjakom in Petanom pogovorili v prihodnjih dneh, ko se bo Tonin vrnil iz tujine. "Odločitev o tem, ali minister Vizjak še uživa naše zaupanje, bomo sprejeli do obravnave interpelacije o njegovem delu," so še dodali. So pa kot neprimerne in nesprejemljive ocenili Vizjakove izjave glede pritiskov na sodnike.

Danes so nam v NSi povedali, da se je Tonin sicer že vrnil iz tujine, pogovore o Vizjaku pa načrtujejo v začetku prihodnjega tedna.

Za zdaj je brez komentarja tudi gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki se je leta 2007 znašel na nasprotnem bregu kot Petan in z njim, kot smo razkrili, tudi Vizjak. Včeraj je sporočil, da se bodo najprej pogovorili znotraj stranke in koalicije. "Do takrat pa zadeve ne komentiram."

V poslanski skupini DeSUS so včeraj ocenili, da bo interpelacija zoper Vizjaka "dobra priložnost za razjasnitev vseh okoliščin pogovora". Kot so sporočili, se bodo o objavljenih posnetkih pogovorili tudi na seji poslanske skupine.

Odgovora, kaj o tem menijo v SDS, nismo prejeli, ko smo vprašanje naslovili na urad predsednika vlade Janeza Janšo, pa nas je ta kar prek družbenega omrežja prosil, naj ne pošiljamo vprašanj njegovi službi za odnose z javnostjo.

Je pa vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec po poročanju STA dejal, da vsak odgovarja za svoje izjave. Meni, da bo Vizjak v nadaljevanju "zadeve primerno razčistil". Do takrat pa si sam ne bi upal soditi o njegovih besedah in tem, ali je to pravilno ali ne. Krivec je danes poudaril, da mora Vizjak sam doreči zadeve. Kot so nekateri napovedovali, pa bodo to storili tudi pristojni organi. "Nima smisla, da to komentiramo, ker bo verjetno v naslednjih dneh še kakšen posnetek in bomo pred istim vprašanjem," je še dodal.

Javnost je dva tedna čakala tudi na reakcijo predsednika države Boruta Pahorja, ki pa je danes sporočil, da "v take zadeve ne posega, odločitve glede njih sodijo v pristojnost ministra in predsednika vlade, končno pa tudi DZ".

Notranji minister Aleš Hojs se je sinoči na kratko odzval na nacionalni televiziji, ko je dejal: "Minister Vizjak je po moji oceni zadevo dobro pojasnil. Če se bo odločil za odstop, bo to tudi povedal."