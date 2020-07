Vizjak pričakuje sprejem prostorskega načrta za dodatni vodni vir za Istro do konca mandata

Kot je priznal, pri vsakem tovrstnem projektu trčijo na različne interese in potrebe, vendar je treba imeti v mislih tudi ustavno pravico prebivalcev Istre do pitne vode in vprašanje solidarnosti.

"Prepričan sem, da moramo prenehati nadaljevati s študijami na študije, da se moramo odločiti in smo se že odločili, da je projekt pregrade in akumulacije Padež primeren za vodooskrbo in za stabilen vir in bomo v tem smislu tudi nadaljevali postopek, seveda ob hkratni analizi tudi vseh ostalih variant," je na novinarski konferenci po koordinaciji županov poudaril minister za okolje Andrej Vizjak .

"Verjamem, da bomo dosegli širše soglasje okoli tega projekta tudi na račun argumentirane, strokovne diskusije v okviru postopka priprave državnega prostorskega načrta in novelacije številnih podatkov, ki so potrebni, da pridemo zadevi res aktualno tudi do dna," je še ocenil Vizjak. Ob tem je dodal, da mora projekt dodatnega vodnega vira ponuditi dodano vrednost tudi kraškim občinam v smislu stabilnejše in zanesljivejše oskrbe s pitno vodo.

Pri pripravi projekta bodo sledili vsem potrebnim proceduram, vključili javnost ter izvedli celovito presojo vplivov na okolje, vendar bodo to po ministrovih besedah naredili "učinkovito in hitro". Prav tako računajo na pridobitev sredstev iz prihodnjega večletnega proračunskega obdobja EU. Vizjak ni želel napovedovati točnih rokov, je pa izrazil pričakovanje, da bo državni prostorski načrt možno sprejeti do konca mandata te vlade.

Gostitelj današnjega srečanja, koprski župan Aleš Bržan, je poudaril, da gre pri dodatnem vodnem viru tudi za vprašanje nacionalne varnosti: "Ni namreč vprašanje, ali se lahko zgodi, da bo zmanjkalo vode v pipah gospodinjstev ali gospodarstva slovenske Istre. Vprašanje je, kdaj je bo zmanjkalo oz. do kdaj nam bo uspevalo krpati naše potrebe po pitni vodi s pomočjo tuje države (Hrvaške op. STA) in iz različnih nezanesljivih in komercialnih virov."

Bržan je ob tem dodal, da ne zahtevajo posebne obravnave, pač pa zahtevajo vodo, ki je nimajo dovolj in je nimajo od kod vzeti. Na Krasu po njegovih besedah potrebujejo predvsem investicije v vodovodno omrežje oz. njegovo obnovo, kar je sicer potrebna naložba, "a je ne gre primerjati z investicijo v vodni vir za regijo, ki vode nima". Poleg tega je zajetje Padež kot najprimernejše izbrala tudi stroka.

Ob tem je Bržan poudaril tudi, da bi bila brez vode gospodarska škoda lahko milijardna, prizadeta pa ne bi bila le Istra: "Zavedati se moramo, da če Istra ostane brez vode, bo žejna vsa Slovenija."