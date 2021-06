Vizjak ravnanje s komunalnim blatom v Hočah označil za okoljski kriminal

"Tudi sam pozivam ljudi, da ko vidijo ali slutijo, da se kaj podobnega dogaja v njihovem okolju, saj očitno nekateri brezobzirno iščejo bližnjice, kako se znebiti komunalnega blata, to čim hitreje javijo okoljski inšpekciji. Ta se je na dogodek takoj odzvala in ukrepala v skladu s pooblastili," je dejal Andrej Vizjak.

Minister verjame, da bodo odgovorne kmalu izsledili, hkrati pa bodo pristojne službe ukrepale v skladu z načrti in tako, da ne bo ogroženo zdravje in življenje ljudi. Ker gre v takem primeru za zahtevno sanacijo, Vizjak pravi, da bo treba občini Hoče-Slivnica pomagati in čim prej sanirati ter preprečiti nadaljnje škodljive učinke tega nerazumljivega dejanja.

Ob tem je povedal, da so enako ravnali tudi v podobnem primeru, ki se je pred časom zgodil v Dramljah, sicer pa na ministrstvu veliko truda vlagajo v iskanje sistemskih rešitev, kam s komunalnim blatom. V podnebni sklad so med drugim namenili sofinanciranje sežigalnic komunalnega blata, z zakonom o varstvu okolja pa uredili zakonsko podlago, da je mogoče tovrstno blato predelovati skupaj s pepelom v proizvode na podlagi slovenskih tehničnih standardov.

"Sistemska zakonodaja je bila doslej nedorečena in podjetja so blato izvažala čez mejo, zlasti na Madžarsko. Zdaj pa pripravljamo rešitve, da bo to mogoče početi doma. Zato obsojam, da se na tak način ravna z odpadki in se ogroža zdravje in življenje ljudi," je bil ogorčen Vizjak.

Območje ekološke katastrofe v Hočah, kjer so za zdaj še neznani storilci na območju Pivole nad tamkajšnjim botaničnim vrtom kar v potok nelegalno odložili večje količine odpadnega oz. grezničnega blata, si je v ponedeljek ogledal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in za danes napovedal sestanek s predstavniki okoljskega ministrstva.