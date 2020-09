Bratuškova o Vizjakovem nakupu delnic: V Janševi vladi se nič ne zgodi naključno

Počivalšek je dejal, da tega ne more komentirati. "Mislim, da se na tem področju nič pretresljivega ne bo zgodilo," je poudaril in dodal, da stvari niso takšne, kot se jih skuša prikazati.

Vendar je v medresorskem usklajevanju gradiva za odpravo državnega nadzora cen pogonskih goriv sodelovalo tudi Vizjakovo ministrstvo – tam so za vlado pripravili posebno mnenje o sprostitvi cen naftnih derivatov, kjer so z nasprotovanjem gradnji novih bencinskih servisov šli na roko prav Petrolu. Podpisana je sicer Vizjakova državna sekretarka Metka Gorišek , njegova sodelavka še iz časa prve vlade Janeza Janše , ko je vodil ministrstvo za gospodarstvo.

Posledica pa med drugim skok Petrolovih delnic, tudi na veselje okoljskega ministra Vizjaka, ki je v enem dnevu zaslužil okoli 9500 evrov. Je minister vedel, česar drugi niso? Je zlorabil notranje informacije pri svojih delniških poslih? Aprila in maja letos je namreč z nakupom 415 delnic Petrola za 120.000 evrov postal eden večjih malih delničarjev Petrola, kar so na začetku meseca razkrili na Financah .

Kako odgovarja na očitke opozicije, da je nakup opravil na podlagi notranjih informacij in da gre za konflikt interesov, ter da bodo cene naftnih derivatov poskočile? V oddaji 24UR ZVEČER so ministra Vizjaka soočili tudi z Alenko Bratušek , ki je kritična do ministrovega nakupa delnic in sprostitve cen goriv.

Zgodovinsko vladno sprostitev cen goriv je zasenčil okoljski minister Andrej Vizjak, in to s spomladanskim nakupom delnic Petrola, katerih vrednost se je včeraj dvignila tudi za do sedem odstotkov, kar mu je prineslo okoli 9500 evrov zaslužka . Očitek, ki leti na ministra, je, da je Petrolove delnice kupil, ker je imel kot minister notranje informacije, da bo vlada sprostila cene goriv, kar posledično prinaša tudi večanje vrednosti Petrolovih delnic. Njegov nakup je že pod drobnogledom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), na delu je tudi že Komisija za preprečevanje korupcije.

"Jaz sem že lastninske certifikate konvertiral v delnice Petrola, sem vseskozi delničar Petrola ... V spomladanskih mesecih, torej aprila in maja, sem prepoznal, da gre za dobro naložbo, kajti takrat je vrednost delnic padla. Tudi z novo upravo je zraslo moje zaupanje, da bo klestila stroške v tem razsipnem podjetju in da je to dobra priložnost za prihodnost," je razlagal. Na navedbe, da je s tem zaslužil, pa je odgovoril, da delnic ni prodal. "Vložil sem v slovensko gospodarstvo."

Okoljski minister je na to odgovoril, da se pravzaprav veseli, da bodo pristojni organi preiskali ta primer, ker ima čisto vest. "Prepričan sem, da pri tej zadevi ne gre nič narobe in da gre za določene poskuse politizacije." Kot je dodal, če je res tako, kot Bratuškova pravi, je bilo splošno jasno, za kaj se ta vlada zavzema. "Kakšna notranja informacija je potem to?"

Bratuška je odgovorila, da temu ne verjame, ker ve, da se v Janševi vladi nič ne zgodi naključno, čez noč. "Druga stvar: minister Vizjak je vrsto let član SDS; mislim, da je celo pisal gospodarski program SDS, kjer je izstop države iz gospodarstva in deregulacija gospodarstva ena od prioritet njihove stranke. In jasno je bilo, da bodo, ko bodo na vladi, to naredili. Bodo pa seveda organi, ki so za to pristojni, povedali, kako in kaj," je dejala Bratuškova.

Vizjaku sicer očitajo, da je pri tej deregulaciji sodelovalo tudi njegovo ministrstvo, ki je pripravilo mnenje o deregulaciji naftnih derivatov. Na podlagi tega pa naj bi dobili notranje informacije.

Bratuškova meni, da ima minister določene informacije, ki jih drugi delničarji nimajo. "Izgovarjati se, da je državna sekretarka podpisana pod dokument, ni najbolj verodostojno."

Vizjak je na to še enkrat odgovoril, da je delnice kupoval aprila in maja. "Medresorsko usklajevanje tega dokumenta, ki govori o spustitvi in liberalizaciji cen pogonskih goriv, je bilo v drugi polovici tega leta. Torej v času, ko sem jaz kupoval delnice, ni bilo nikakršnih dokumentov v nobenem medresorskem usklajevanju, povezanem z liberalizacijo," je dejal minister in dodal, da o tem do srede pravzaprav niso govorili. "Najostreje zanikam, da bi karkoli vedel, preden je bilo to gradivo objavljeno na vladi, kar je bilo v tem tednu."

Alenka Bratušek je povedala, da Vizjaka ceni. "Je eden najboljših ministrov te vlade in ne verjamem, da ne ve, kaj dobi na ministrstvo za okolje v medresorsko usklajevanje. Ker v vladi Janeza Janše, verjemite, in minister Vizjak to ve najbolje, se nič ne zgodi z danes na jutri."

"Tudi če bi vedel, da je gradivo v medresorskem usklajevanju, tudi če bi ga dobil, bi bilo to okrog 10. septembra letošnjega leta. Ne pa maja, ko sem kupoval zadnji paket delnic. Še enkrat: mislim, da je dobro, da tudi slovenski politiki vlagamo v slovensko gospodarstvo. Mislim, da je to dobro za razvoj kapitalskega trga, in ne vem, kaj je tukaj napačnega, če sem v določenem trenutku ocenil, da je to naložbena priložnost – če zaupam sedanji upravi, ki mislim, da bo zadeve postavila na pravo mesto," je zatrdil Vizjak. Dodal pa je še, da liberalizacija ne pomeni nikakršnega dviga dobička sama po sebi, temveč dvig prihodkov. "Če imamo razsipno upravo, ki ne zna klestiti stroškov, nismo ničesar profitirali na nobenih dobičkih."

To, da slovenski politik vlaga v domače gospodarstvo, nikakor ni sporno: je dobro in zaželeno. Bratuškova je ob tem še dodala, da se govori tudi o tem, da Janševa vlada načrtuje še dodatno privatizacijo Petrola. "Se pravi, to je še en, dodaten korak, po katerem bo lahko minister Vizjak res zaslužil – če zdaj pravi, da ni," je poudarila prva dama SAB.

Vizjak je na to odgovoril, da so vse samo domneve. "Veste, da s Petrolom upravlja Slovenski državni holding, ne upravlja vlada. Razmejitve, kaj je strateška, kaj portfeljska naložba, določa državni zbor s strategijo upravljanja. In zato je neutemeljeno kakorkoli sprevračati, da sem imel kakršnekoli notranje informacije v maju, ker takrat vlada o liberalizaciji ni nikoli razpravljala," je zagotovil. Še enkrat pa je dodal, da gradiva takrat ni bilo v nobenem medresorskem usklajevanju in sam ni dobil nobenega gradiva gospodarskega ministrstva. "Nisem imel nobenih informacij. In če potegnemo analogijo z gospodarskimi družbami: tudi nadzorni sveti in uprave lahko kupujejo vrednostne papirje samo v oknu, ko so znani podatki o poslovanju. Dokler pa niso javno objavljeni, ne smejo. In v tem oknu jaz vrednostnih papirjev nisem kupoval. To okno pa je bilo ta teden."

"Ne poznam njihove koalicijske pogodbe, zanimivo pa bi bilo pogledati, ali je v pogodbi, ki so jo dogovorili in podpisali, definicija oziroma dikcija, da bodo liberalizirali trg naftnih derivatov," je na to dejala Bratuškova.

Vizjak je povedal, da te zaveze v koalicijski pogodbi ni, je pa zaveza, da bo ministrstvo za finance s trošarinsko politiko zagotavljalo konkurenčnost trga z naftnimi derivati.

Bratuška je prepričana, da ta korak ni nobena liberalizacija trga. "Ker dokler imaš dva trgovca, ki se dogovorita, težko govoriš o tem, da je to trg, ki bo konkuriral drug drugemu. Celo minister Lahovnik, ki je podpornik te vlade, pravi, da to, kar je bilo narejeno, ni najboljše. In prepričana sem, da je trošarinska politika, ki jo minister Vizjak zdaj omenja, tudi zato, ker so naredili, kar so, takšna, kot je. Se pravi, danes držijo bencin na enem evru, zato da bo lahko trgovec zelo hitro dvignil ceno in dobiček 'pobasal' v svoj žep. In od tega dobička bo država dobila samo 30 odstotkov. Se pravi, od desetih centov pri litru bodo sedem centov dobili drugi, med njimi tudi minister Vizjak kot delničar, tri pa država."

Vizjak pa je na to predlagal, da se čez pol leta z Bratuškovo še enkrat soočita in ugotovita, koliko so trgovci dvignili marže v polletnem obdobju. "Kar zadeva liberalizacijo cen, pa to ne pomeni dviga dobičkov podjetij. To pomeni dvig prihodkov podjetij, in če se napovedujejo stroški, to ni enoznačno dobiček. Tukaj je še veliko 'čejev'. Enoznačno liberalizacija ne pomeni dviga dobička, tudi dvig cen ne. Prepričan sem, da je liberalizacija pot do razvoja konkurence na trgu. Mimogrede, smo edini v Evropi, ki regulirajo cene. Torej če bi bila za razvoj trga potrebna regulacija, bi bile vse cene regulirane."

Vizjak je še dejal, da če bo ATVP ugotovila, da bi se na tem trgu kartelno dogovarjalo med ponudniki naftnih derivatov, lahko takoj nazaj uvedejo regulacijo. "To je bilo večkrat tudi sporočeno. In še enkrat: prepričan sem, da je liberalizacija koristna za potrošnike, ker bo prišlo do razvoja trga in optimiziranja cen."

"En evro je bil bencin že nekaj časa. Ko je bil trg sproščen, je bencin na avtocestah dolgo časa stal 1,2 evra – 20 odstotkov razlike. To prinese liberalizacija, ki ste jo sprejeli na vladi," pa je Vizjaku sporočila Bratuškova. Okoljski minister pa je ob tem še dejal, da se cene oblikujejo tudi glede na sosednje države, zato je razvoj konkurence na trgu z naftnimi derivati prvi predpogoj v korist potrošnika.