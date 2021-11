Prvi odzivi na Vizjakov pogovor: 'Stranka, ki spoštuje minimalne politične standarde, bi zapustila vlado'

"Sodobna forenzična analiza potrjuje, da minister Vizjak meni, da so davki glupi. Sicer lahko enako razberemo tudi iz pripravljenosti SDS in somišljenikov, da žrtvujejo proračune naših bolnišnic, šol in občin za davčna darila, namenjena najbogatejšemu odstotku prebivalstva," so takoj po objavi naših posnetkov zapisali v Levici.

Brane Golubović iz LMŠ je zapisal, da bi "stranka, ki spoštuje minimalne politične standarde, ki se zaveda kaj je prav in kaj ne, ki razume, da mora s svojimi ravnanji in dejanji dajati zgled ljudem, po objavi II. dela "Glupi davki" zapustila vlado. "To bi bilo normalno, če verjame v demokracijo in ne v kleptokracijo". Po njegovem mnenju gre za gospodarski kriminal, ki kaže na vzorec delovanja SDS. "Ta vzorec polnjenja vreče se do danes ni spremenil, le bolj dodelan je. NSi in SMC pa držita vrečo, zato sta enako odgovorni kot tisti, ki jo polni."

Nekdanja pravosodna ministrica iz vrst SD Andreja Katič je zapisala: "Ko minister za gospodarstvo izjavi, da bodo sodniku jajca strli … Take situacije si tudi v najhujši nočni mori ne bi zamislila. … In še slabše, sedaj je minister za okolje in prostor."

Jernej Pavlič iz SAB pa je v odzivu na komentar notranjega ministra Aleša Hojsa zapisal: "Včeraj smo poslušali, kako je izginilo 5. MRD €, ko je vlada Janez Janše delala z in za cerkev! Kopali so kopali globoko... IZBRISANCI imajo naslov komu potrkati na vrata. ZVON 1, ZVON 2, T2, Vegrad, cerkveni baroni... in zveza za posle v vladi gospodarski minister Vizjak! "

Za odzive smo prosili stranke tako v koaliciji kot opoziciji, pa tudi ministra Vizjaka, ki je sporočil, da bo imel ob 10. uri izjavo za medije. Na naši spletni strani jo bomo prenašali v živo!