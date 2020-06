Vizjaka prijavili protikorupcijski komisiji

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) je zoper ministra za okoljeAndreja Vizjaka podalo prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Prepričani so namreč, da kot minister še naprej "čisti pot" projektu HE Mokrice, nad katerim je bdel do nastopa funkcije. Vizjak je bil namreč direktor brežiškega podjetja Partner d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti in je odvisno podjetje energetske družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ta pa je del državne Skupine GEN. V Partnerju oz. HESS je bil osebno zadolžen za vodenje projekta HE Mokrice, konkretno za pripravo projekta do izdaje gradbenega dovoljenja, kar je na zaslišanju za ministrsko funkcijo v državnem zboru potrdil tudi sam, ga citirajo v prijavi.

Sodišče na predlog DPRS odpravilo okoljevarstveno soglasje

Konec leta 2018 je HESS za projekt HE Mokrice dobil okoljevarstveno soglasje Agencije RS za okolje (ARSO), ki pa ga je upravno sodišče na pobudo DPRS odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno presojanje. Vizjak je"krivdo za odpravo soglasja ter odmik začetka gradnje HE pripisal izključno DPRS – čeprav je DPRS, kot navedeno, zgolj uporabil razpoložljivo pravno sredstvo in čeprav je sodišče prepoznalo izdano okoljevarstveno soglasje za nezakonito, zlasti in predvsem zaradi pomanjkljivosti na strani investitorja", pišejo. Poznavanje teh okoliščin je po njihovem mnenju pomembno za presojo Vizjakovih potez po prevzemu funkcije v kontekstu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK).

"Z vrsto predlogov, ki so bili sprejeti v obsežnih paketih protikoronske zakonodaje po hitrih, nujnih postopkih brez sodelovanja zainteresirane javnosti, je uspel vsiliti bistvene spremembe na več področjih, povezanih s projektom HE Mokrice: od odprave ključnih naravovarstvenih varovalk pri začetku gradnje velikih objektov, ki pomenijo nepopravljive posege v okolje in naravo, do uvedbe dodatnih pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj in za pridobitve statusa delovanja v javnem interesu, pa do izključitve stranskih udeležencev v obstoječih postopkih pridobivanja okoljevarstvenega soglasja (konkretno tudi DPRS iz postopka HE Mokrice)," so utemeljili svojo prijavo na KPK. "Povedano enostavneje: ker projekta HE Mokrice ni mogel izpeljati po veljavnih standardih in veljavni zakonodaji, usklajeni z EU, je takoj po nastopu ministrske funkcije poskrbel za spremembo zakonodaje in znižanje standardov ter izključitev udeležencev, ki bi lahko opozarjali na nezakonita delovanja tako investitorja, kakor nezadostno izvrševanje javnih pooblastil."

Problematične se jim zdijo tudi njegove izjave, da okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje za HE Mokrice pričakuje še letos, čeprav je zadeva še vedno v ponovni presoji pri ARSO. "Izražanje takih pričakovanj v odprtih strokovnih postopkih, ki potekajo na neodvisnih državnih agencijah in organih, je po našem mnenju problematično in nesprejemljivo, saj pomeni nedopusten političen pritisk na strokovno delo teh organov," opozarjajo pri DPRS.

Prepričani so, da gre pri ministru Vizjaku v konkretnem primeru vsaj za nasprotje interesov, ki se ga je skladno z ZintPK dolžan izogibati, saj noben politični funkcionar ne sme svoje oblastniške moči zlorabljati za uresničitev interesov poslovnih subjektov, s katerimi je (bil) povezan ali interesov prijateljskih poslovnih krogov.