Kar 40 obrtnikov v požaru ostalo brez vsega

V skladiščni hali v Vižmarjih, ki jo je v torek zajel požar, je svoje prostore najemalo kar 40 podjetnikov. Škoda je ogromna, vodstvo podjetja, ki je lastnik pogorele stavbe, izjav za zdaj ne daje, so pa v akcijo že stopili na Območni zbornici Ljubljana Šiška. Ta bo pomagala prizadetim obrtnikom, ki so člani obrtnozborničnega sistema.

Razsežnosti včerajšnjega obsežnega požara skladiščne hale v Vižmarjih bodo enormne, kajti na naslovu Plemljeva ulica 2 naj bi imelo svoje prostore kar 40 podjetnikov oziroma obrtnikov. Med podjetniki, ki so izgubili vse, je tudi mladi slaščičar Klemen, ki je svoje podjetje odprl šele pred sedmimi meseci. "Sedaj sledim svojim sanjam – vsak dan želim delati to, kar me veseli," je zapisal na svoji spletni strani, na kateri ponuja pekovske in slaščičarske izdelke, ki jih je pekel na Plemljevi ulici. A te sanje so se za zdaj končale. V prostoru v Vižmarjih je imel vse svoje stroje in aparate, je povedal in dodal, da v mladostni naivnosti sploh ni pomislil, da bi se lahko zgodilo kaj takega, kot se je, zato svojih stvari ni zavaroval. Škoda je velika, a upanja kljub temu ni izgubil. Kot je povedal, bo poiskal nove prostore, kjer bo lahko strankam naprej ponujal sveže pečene izdelke. Bolj mu je žal za tiste, ki so imeli v stavbi skladišče že dalj časa, saj so izgubili več kot on.

Pogorela stavba je sicer v lasti Metalke Commerce, zato smo želeli vodstvo vprašati, kako je bila stavba vzdrževana in ali je bila zavarovana. Na sedežu podjetja so nam povedali, da je vodstvo na terenu in da potrebuje še nekaj časa, preden bo podalo uradno izjavo. Sekretar Območno obrtne-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška (OOZ Ljubljana Šiška) Gregor Epih je pojasnil, da je v požaru škodo, po podatkih, ki so jih pridobili od direktorja Metala Commerce Franca Ziherla, utrpelo okrog 40 podjetnikov. Ziherl bo poslal tudi seznam vseh, tako da bodo vsakega posebej preverili, če je član obrtno-zborničnega sistema. Za svoje člane bodo namreč poskrbeli na tri načine, je pojasnil Epih. Od ustanove za humanitarno pomoč obrtnikov, ki deluje pri krovni organizaciji obrtniškega sistema OZS, bodo prizadeti člani takoj deležni 300 evrov, prav tako pa bodo tiste, ki se bodo z imenom izpostavili, predstavili v reviji Obrtnik, kjer bodo predstavili kakšno škodo so utrpeli, nato pa bodo posebej zanje odprli transakcijski račun, kjer bodo zbirali denarna sredstva, ki bodo šla v celoti v roke prizadetim obrtnikom. OOZ Ljubljana Šiška ima že deset let sklenjeno tudi pogodbo z NLB, tako da lahko njihovi člani pridobijo premostitveni gotovinski kredit v višini 20.000 evrov, ki ga bodo lahko izkoristili tudi obrtniki, ki so v požaru utrpeli škodo. Sredstva bodo lahko namenili za nakup strojev, materiala ali drugih stvari, denar pa bodo morali vrniti v roku enega leta, pri čemer jim bo banka odpisala tretjino obresti, zbornica pa dve tretjini. Če je sedež podjetja na območju OOZ Ljubljana Šiška in so člani (sem spada Šiška ter Vodice-Medvode), bodo obrtniki deležni še finančne in druge pomoči, tako pravne kot davčne, svetovalne. Če pa so prizadeti podjetniki člani druge zbornice, pa Epih svetuje, naj se obrnejo na območno zbornico, kjer ima podjetje sedež.

