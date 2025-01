Vizualni nagovor strank v vsakem trenutku

OGLAS

Kako izdelke in storitve smiselno približati strankam ob različnih delih dneva? Zlasti nočni čas oz. temnejši del dneva ima svoje izzive, vendar ga lahko z našimi inovativnimi produkti izkoristite v vašo prid – to je čas v katerem naši izdelki zasijejo! Pri izbiri pa imate skorajda neomejene možnosti izvedbe, z nekaj spretnimi potezami pa lahko ustvarite vizualni magnet, ki bo zapeljeval mimoidoče ob sleherni uri.

Reklamna tabla kot sidro vizualne prisotnosti Grajenje prepoznavnosti terja vključevanje atraktivnih elementov, ki bodo popestrili izkušnjo oz. navdihnili naključne ali specifične opazovalce, zato je naša reklamna tabla rešitev idealna za: - trgovine, - restavracije, - hotele - in druge poslovne objekte, ki si želijo biti opazni tako podnevi kot ponoči. Širok spekter različnih materialov, od aluminija, nerjavečega železa in akrilnega stekla do bolj eksotičnih materialov kot so corten ter imitacije patiniranih kovin - prilagojena vsaki situaciji ter trpežna, vam lahko predstavlja odskočno desko za pričetek in nadaljnjo komunikacijo z želeno ciljno javnostjo. Kot klasična oblika zunanjega oglaševanja, ki bodisi s preprostim ne svetlobnim napisom ali A stojalom, pa tudi z bolj dodelanimi različicami dosega različne interesente, je baza za umestitev vaših sporočil na strateških lokacijah, kjer lahko dosežete največje število potencialnih strank in utrdite vizualno identiteto svoje blagovne znamke. Izstopite iz množice s pomočjo podjetja Proreklam, kjer združujemo strokovnost, trajnost in celovit pristop, ter z našo ekipo zasnujte navdihujoč in kakovosten izdelek, ki bo ustrezal tako vašemu proračunu kot tudi oziroma predvsem ciljni publiki.

Svetlobna tabla ali moč v temi Noč ima svojo moč in to zagotovo velja tudi v oglaševanju, zato je svetlobna tabla idealna za privabljanje pogledov. S svetlobnimi tablami usmerjamo poglede proti vam. Hkrati pa lahko služijo tudi kot arhitekturni element interiera – svetlobni napis v poslovnem prostoru lahko služi kot centralni lovilec pozornosti ali pa prefinjen ambientalni element, ki v prostor vnaša toplo energijo. Naj bodo to besede, logotipi ali celostne podobe – ti napisi se lahko ponašajo z vgrajeno napredno LED tehnologijo, s katero boste dosegli ugodno razmerje med tremi pomembnimi vidiki: - svetilnostjo, - porabo električne energije - ter življenjsko dobo modulov. Montaža svetlobnih tabel je enostavnejša, kot če bi izbrali osvetljene samostoječe črke, saj je električna napeljava lahko izvedena znotraj samega napisa. Glede oblik pa si tudi lahko privoščite širokopotezno razmišljanje: vse od preprostih kvadratov, krogov in pravokotnikov do bolj kompleksnih oblik, ki se povsem prilagajajo vašemu logotipu ali drugim specifikam. Najpogosteje se v podjetju Proreklam srečamo z naslednjimi izvedbami: - A x B kaseta: Je ena izmed najenostavnejših in najugodnejših. Narejena je iz aluminija, pri čemer je prednja stran iz akrilnega stekla, na katerega je aplicirana grafika na vinilni ali presvetlitveni foliji. - Podloženi napisi: Nadvse elegantna rešitev, ki vsebuje s CNC strojem rezkane črke, podložene s pleksi steklom poljubnih barv, kar daje blag reliefen izgled. - Dekupirana različica: Gre za nadgradnjo predhodne različice, s katero dosežemo še več tridimenzionalnega učinka. - Izvedba s samostoječimi elementi: Uporabna je tedaj, ko montaža 3D samostoječih črk ni možna neposredno na objekt, hkrati pa jo lahko odlično kombiniramo s prej naštetimi elementi.

