Vizum za večkratni vstop na svetovno prvenstvo 2022. Posebna vizumska shema za svetovno prvenstvo 2022: Enostavno potovanje v Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate z novo posebno vizumsko shemo za svetovno prvenstvo

Tuji navijači s kartico Hayya za vstop v Katar na svetovno prvenstvo 2022 bodo od 1. novembra 2022 upravičeni do večkratnega turističnega vizuma, ki jim bo omogočal bivanje v ZAE do 90 dni. Poleg tega bodo lahko osebe z večkratnim turističnim vizumom zaprosile za dodatno 90-dnevno podaljšanje ter potovale v ZAE in iz njih, dokler bo njihov vizum še vedno veljaven. Za turistični vizum za večkratni vstop obiskovalcem pred vstopom v ZAE ne bo treba leteti v Katar.

Tuji ljubitelji bodo za pridobitev tega vizuma potrebovali kartico Hayya ali identifikacijsko kartico za vstop v Katar. Za pridobitev kartice Hayya morajo predložiti dokumentacijo o vstopnicah za svetovno prvenstvo, kupljenih med 20. novembrom in 18. decembrom, ter dokazilo o nastanitvi med obiskom Katarja.

V nadaljevanju so opisani koraki, po katerih lahko zaprosite za vizum za večkratni vstop v ZAE za svetovno prvenstvo:

Obiščite spletno stran zveznega urada za identiteto in državljanstvo (ICP)

Kliknite Smart Channels'

Kliknite Public Services' v glavnem meniju

Kliknite na Hayya Card Holders Visa

Izpolnite obrazec vloge z osebnimi podatki

Večkratni vstopni vizum za svetovno prvenstvo v Združenih arabskih emiratih bo stal približno 100 AED ali 27,23 USD. Ko boste v ZAE, boste lahko pri družbi flydubai rezervirali prevoze, ki vas bodo popeljali v Doho na tekmo vaše najljubše ekipe. Rezervirate lahko tudi redne lete, saj bodo v času dogodka tudi druge letalske družbe, kot sta Etihad in Air Arabia, okrepile svoje storitve v Doho. Sistem vizumov za večkratni vstop v Savdsko Arabijo Savdska Arabija ponuja tudi vizum za večkratni vstop za navijače svetovnega prvenstva, ki si želijo med sezono svetovnega prvenstva ogledati Savdsko Arabijo. Ministrstvo za zunanje zadeve Savdske Arabije je 25. avgusta sporočilo, da bo navijačem svetovnega nogometnega prvenstva 2022 v Katarju izdalo vizume. Deset dni pred začetkom nogometne tekme bodo

navijači, ki imajo kartico Hayya, prejeli vizum, ki jim bo omogočil vstop v Kraljevino po pridobitvi elektronskega vizuma prek enotne nacionalne platforme za vizume. Za obdobje 60 dni lahko zapustijo državo in se vanjo vrnejo z vizumom za večkratni vstop. Pred obiskom Savdske Arabije morajo prosilci, ki zaprosijo za vizum za večkratni vstop, poskrbeti za zdravstveno zavarovanje. Savdska vlada še ni objavila postopka za oddajo vloge. Kaj je kartica Hayya?

Prosilci, ki želijo zaprositi za vizum za večkratni vstop na svetovno prvenstvo 2022 iz ZAE in Savdske Arabije, bodo za pridobitev vizuma potrebovali kartico Hayya. Kartica Hayya, ki jo je izdala katarska vlada, je navijaška osebna izkaznica, ki je obvezen potovalni dokument, ki navijačem svetovnega prvenstva omogoča dostop do stadionov, javnega prevoza in načrtovanje potovanj v aplikaciji za pametne telefone Hayya. Vsi navijači svetovnega prvenstva 2022 bodo morali pridobiti to kartico, da si bodo lahko ogledali tekme svetovnega prvenstva 2022 v Katarju.

Naročnik oglasa je PRNEWS.IO.