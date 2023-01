Vklenili in v glavo udarili upornika proti kanalu C0: policisti ravnali nestrokovno

Konflikt med županom Zoranom Jankovićem in lastniki zemljišč se tako z lokalnega seli na nacionalni politični parket. Osrednje vprašanje pa je, ali so policisti, ki so pred mesecem dni pridržali enega izmed lastnikov, pri posredovanju šli korak predaleč.

Policija je na decembrsko jutro upornike pregnala na pobudo ljubljanske občine, ki je zaprosila za asistenco. O ukrepanju zoper aktivista Aleša Mrzela, ki že leta nasprotuje gradnji kanala C0, župan Zoran Jankovič takole: "On že tri leta dela na tem področju vse proti, nerazumno, konec koncev je doktor znanosti. Pred dvema letoma se je ulegel v žlico bagra, da je preprečil gradnjo ... In sem jaz policiji hvaležen, da je to naredila."

Pa je Policija res storila vse po črki zakona? To je zanimalo tudi predsednico parlamenta, ki je na ministrstvo naslovila poslansko vprašanje. Povratna informacija pa, da je pristojni organ na policiji sicer ocenil, da so policisti prisilna sredstva zoper osebo, ki je bila pridržana, uporabili zakonito, vendar nestrokovno v delu, ki se nanaša na izvedeni strokovni udarec z roko v glavo pridržane osebe. Mrzel, ki so ga, vklenjenega in okrvavljenega po delu obraza, odpeljali na bežigrajsko policijsko postajo, je pri posredovanju policistov utrpel lažje poškodbe, kar so še isto popoldne uradno potrdili tudi na policiji.

Janković pa na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je bil ta pristop morda pretiran, poudarja, da po njegovem mnenju ukrep ni bil pretiran, saj da je prišel protestnik delat nered: "Ne na svoji zemlji, na zemlji, kjer je imela mestna občina vso pravico graditi." Na policiji pojasnjujejo, da v zvezi dogodkom vodijo notranjevarnostni postopek. Če bo ta pokazal sum storitve kaznivega dejanja, pa bodo tudi ustrezno ukrepali. To je že storil tudi Mrzel, kot je potrdil, je in bo zaradi nezakonitega ravnanja policistov sprožil ustrezne postopke pred pristojnimi državnimi organi.