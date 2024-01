Vključujoč turizem: Dostopnost brezskrbnih počitnic za vse

OGLAS

Dobra novica je, da to prepoznava čedalje več podjetij in drugih organizacij, ki inkluzivnost uvrščajo med svoje temeljne vrednote. Na tem področju tudi v turistični panogi prihaja do pozitivnih sprememb. Eden takšnih primerov je Floramare Resort v Izoli, ki zaradi svoje dostopnosti nudi možnost brezskrbnih počitnic tako gibalno oviranim gostom kot tudi njihovim družinam in vsem ostalim.

Velik potencial vključujočega turizma Gibalno ovirane osebe predstavljajo pomemben segment naše družbe, ki je zaradi takšnih ali drugačnih razlogov pogosto spregledan. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije več kot milijarda ljudi, kar je približno 15 % svetovnega prebivalstva, živi s kakšno obliko invalidnosti. Prav zato je nujno, da kot družba poiščemo načine za večjo vključenost gibalno oviranih ne zgolj na področju osnovnih življenjskih potreb in dostopnosti izobraževanja ter zaposlitve, temveč tudi pri izbiri počitniških destinacij.

Floramare Resort: edini popolnoma prilagojeni resort v Sloveniji V tej luči se odvija tudi preobrazba Floramare Resorta , ki je bil v preteklosti namenjen izključno gibalno oviranim gostom, zdaj pa se odpira za vse, pri čemer kakovost in poudarek na prilagojenih storitvah ostajata nespremenjena. Hotel, ki se ga mnogi spomnijo pod imenom Dva topola resort, je sicer edini popolnoma opremljen in prilagojen resort za gibalno ovirane v Sloveniji. Tudi nova zasnova sledi dolgoletni viziji invalidskega podjetja Dva topola d. o. o., ki upravlja resort. Ustanovitelj in lastnik podjetja je Društvo distrofikov Slovenije, v katerem se združujejo osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji, ki že več kot 30 let sledi ciljem omogočanja zdravja in rehabilitacije distrofikov ter zaposlovanju invalidov. Novo ime resorta je sestavljeno iz besed flora, ki se nanaša na zeleni park v neposredni okolici, in mare, ki zrcali bližino morja.

Vsi prostori in storitve v sklopu Floramare Resorta so enostavno dostopni za gibalno ovirane, starejše in tiste z otroškimi vozički. Z odprtjem resorta za ostale goste smo poskrbeli za dobro psihosocialno počutje vseh. Omogočili smo, da se gibalno oviranim pridružijo partnerji, starši, ali prijatelji in da oddih preživijo skupaj. V skladu z vizijo dajemo velik poudarek na široko dostopnost, možnost sobivanja in ustvarjanje sprejemajoče skupnosti, je povedala poslovodja Tea Černigoj Pušnjak. Urejena plaža za popoln odklop Dvajset metrov od hotela se nahaja urejena plaža, ki je eno redkih kopališč na slovenski obali, ki je popolnoma prilagojeno ljudem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi. Plaža ponuja urejen vstop v morje preko betonske klančine, terapevtski bazen z ogrevano morsko vodo, ob katerem je dvigalo za lažji prehod v vodo, in mnoge druge prilagojene storitve. V resortu so gostom na voljo tudi svetovanje fizioterapevtskih strokovnjakov, različne fizioterapevtske in protibolečinske terapije ter masaže.

Osebe z omejeno gibljivostjo se pri iskanju lokacije za oddih srečujejo s številnimi fizičnimi omejitvami, pogosto pa tudi z občutkom odrinjenosti. Poslanstvo našega resorta je od nekdaj ustvarjati ustrezno okolje za to ranljivejšo skupino in poleg tega nuditi ustrezno zdravstveno podporo. K nam toplo vabimo vse, ki prepoznajo vrednost popolne dostopnosti zase in za svojo družino ter, tako kot mi, stremijo k idealu sobivanja in enakopravnosti, še dodaja poslovodja Tea Černigoj Pušnjak. Več informacij je na voljo na spletni strani www.floramare.si

